Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Як не втратити стаж перед виходом на пенсію — відповідь ПФУ

Як не втратити стаж перед виходом на пенсію — відповідь ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 17:45
Оплата добровільних внесків перед звільненням з роботи — про який нюанс розповіли у ПФУ
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які у 2026 році планують звільнятися з роботи та йти на пенсію, можуть зберегти свій страховий стаж у повному обсязі. Для цього потрібно виконувати одну, але важливу умову — сплачувати добровільний пенсійний внесок.

У Пенсійному фондв України (ПФУ) пояснили, чому це важливо.

Реклама
Читайте також:

Добровільний пенсійний внесок у 2026 році

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні перебуває на рівні 8 647 гривень, тож усі соціальні внески розраховуватимуться від цієї цифри, зазначили у ПФУ.

Мінімальний страховий платіж наразі складає 1 902 гривні 34 копійки — 22% від мінімальної зарплати. Якщо справно сплачувати цю суму до пенсійної системи, це буде гарантом того, що увесь місяць врахують до страхового стажу. Якщо платити менше  — період можуть зарахувати частково або зовсім не врахувати.

У Пенсійному фонді кажуть, що платити добровільний пенсійний внесок особливо важливо громадянам, які:

  • йдуть з роботи за власним бажанням;
  • вирішили тимчасово припинити свою трудову діяльність.

"Мінімальний внесок фактично є платою за збереження стажу, без якого можуть виникнути проблеми з призначенням пенсії в майбутньому", — йдеться у повідомленні. 

Важливо також й те, що громадяни, якщо вже мають договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні, не потрібно повторно його оформлювати. Причина: усі чинні договори автоматично продовжені до 31 грудня 2026 року.

Раніше повідомлялося, хто з пенсіонерів цього року отримуватиме максимальну пенсію. Їх нараховуватимуть на підставі спеціальних законів. Ще ми розповідали, скільки стажу потрібно буде мати, щоб піти на пенсію у 2026 році.

гроші пенсіонери Пенсійний Фонд пенсія страховий внесок
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації