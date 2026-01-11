Оплата добровільних внесків перед звільненням з роботи — про який нюанс розповіли у ПФУ

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які у 2026 році планують звільнятися з роботи та йти на пенсію, можуть зберегти свій страховий стаж у повному обсязі. Для цього потрібно виконувати одну, але важливу умову — сплачувати добровільний пенсійний внесок.

У Пенсійному фондв України (ПФУ) пояснили, чому це важливо.

Добровільний пенсійний внесок у 2026 році

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні перебуває на рівні 8 647 гривень, тож усі соціальні внески розраховуватимуться від цієї цифри, зазначили у ПФУ.

Мінімальний страховий платіж наразі складає 1 902 гривні 34 копійки — 22% від мінімальної зарплати. Якщо справно сплачувати цю суму до пенсійної системи, це буде гарантом того, що увесь місяць врахують до страхового стажу. Якщо платити менше — період можуть зарахувати частково або зовсім не врахувати.

У Пенсійному фонді кажуть, що платити добровільний пенсійний внесок особливо важливо громадянам, які:

йдуть з роботи за власним бажанням;

вирішили тимчасово припинити свою трудову діяльність.

"Мінімальний внесок фактично є платою за збереження стажу, без якого можуть виникнути проблеми з призначенням пенсії в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Важливо також й те, що громадяни, якщо вже мають договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні, не потрібно повторно його оформлювати. Причина: усі чинні договори автоматично продовжені до 31 грудня 2026 року.

Раніше повідомлялося, хто з пенсіонерів цього року отримуватиме максимальну пенсію. Їх нараховуватимуть на підставі спеціальних законів. Ще ми розповідали, скільки стажу потрібно буде мати, щоб піти на пенсію у 2026 році.