еЧек в Украине — как будет работать электронный чек

Кабмин запускает еЧек — что изменится для покупателей и бизнеса
Кабинет министров со следующего года планирует запустить в Украине еЧек — электронный чек, который будет появляться в банковском приложении после оплаты картой. Бумажные чеки при этом не отменяют, сервис будет добровольным.
Такое постановление принял Кабмин 30 декабря 2025 года, сообщили в Минэкономики.
Как будет работать еЧек
Проект вводится в формате эксперимента сроком на два года, пока только с некоторыми банками и торговыми сетями.
"еЧек — это электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания", — пояснили в Министерстве экономики.
Кто может присоединиться
К участию в проекте могут присоединиться банки, продавцы и покупатели, но все должны сделать это отдельно. Например, банки должны заключить договор о взаимодействии с администратором проекта — АО "Агентство индустриального развития "Сделано в Украине".
Продавцы подают заявление с указанием ЕГРПОУ, торговой сети, адресов торговых точек, сферы деятельности и контактных данных.
Покупатель активирует функцию "национальный чек" в мобильном приложении своего банка и по желанию может в любой момент отказаться от участия.
Что еще важно знать украинцам
еЧек не отменяет обязательное использование РРО или ПРРО и не меняет действующие фискальные требования. Это лишь способ доступа покупателя к расчетному документу, который уже хранится в государственной системе учета.
В Минэкономики объясняют, что цель сервиса — "создать современный цифровой стандарт фискального чека, удобный для потребителей, бизнеса и государства".
