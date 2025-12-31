Видео
Главная Финансы Кабмин запускает еЧек — что изменится для покупателей и бизнеса

Кабмин запускает еЧек — что изменится для покупателей и бизнеса

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:12
еЧек в Украине — как будет работать электронный чек
Оплата через POS-терминал. Фото: Pixabay

Кабинет министров со следующего года планирует запустить в Украине еЧек — электронный чек, который будет появляться в банковском приложении после оплаты картой. Бумажные чеки при этом не отменяют, сервис будет добровольным.

Такое постановление принял Кабмин 30 декабря 2025 года, сообщили в Минэкономики.



Как будет работать еЧек

Проект вводится в формате эксперимента сроком на два года, пока только с некоторыми банками и торговыми сетями.

"еЧек — это электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания", — пояснили в Министерстве экономики.

Кто может присоединиться

К участию в проекте могут присоединиться банки, продавцы и покупатели, но все должны сделать это отдельно. Например, банки должны заключить договор о взаимодействии с администратором проекта — АО "Агентство индустриального развития "Сделано в Украине".

Продавцы подают заявление с указанием ЕГРПОУ, торговой сети, адресов торговых точек, сферы деятельности и контактных данных.
Покупатель активирует функцию "национальный чек" в мобильном приложении своего банка и по желанию может в любой момент отказаться от участия.

Что еще важно знать украинцам

еЧек не отменяет обязательное использование РРО или ПРРО и не меняет действующие фискальные требования. Это лишь способ доступа покупателя к расчетному документу, который уже хранится в государственной системе учета.

В Минэкономики объясняют, что цель сервиса — "создать современный цифровой стандарт фискального чека, удобный для потребителей, бизнеса и государства".

Напомним, ранее мы писали, что украинцам будут выплачивать новую компенсацию. Правительство компенсирует коммунальные услуги учреждениям за бесплатное размещение ВПЛ.

Также узнайте, почему шесть украинских банков в 2026-м попадут под проверку НБУ.

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
