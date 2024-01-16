Тарифы в Украине — Кабмин планирует компенсировать ТКЭ разницу в ценах

Кабмин урегулирует вопрос низких тарифов зимой — детали законопроекта
Кабинет министров намерен принять важное решение по тарифам зимой. Речь идет о компенсации для предприятий теплоснабжения разницы в тарифах на тепло для стабильного прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению страны — министр развития общин и территорий Александр Кубраков в соцсети Facebook.
Покрытие разницы в тарифах в городах
Как отметил чиновник, правительство разработало проект закона, предусматривающий предоставление финансовой компенсации разницы в тарифах для предприятий теплоснабжения. Речь идет о помощи местным бюджетам.
Документ предусматривает предоставление компенсации:
- за теплоснабжение;
- снабжение горячей водой.
Как известно, повышать вышеуказанные тарифы запрещено в соответствии с мораторием, введенным на время военного положения и полгода после его отмены.
"Уже разработан законопроект о предоставлении компенсации разницы в тарифах, образовавшейся по предприятиям теплоснабжения для местных бюджетов", — отмечается в сообщении министра.
Согласно законопроекту, сумма субвенции будет зависеть не от объемов задолженности за природный газ, а от разницы между фактическими начислениями по действующим тарифам и фактическим расходам предприятий теплокоммунэнерго на производство тепловой энергии и предоставление услуг, добавил Александр Кубраков.
Что еще стоит знать
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/2024 не планируется. Он также отметил, что в 2024 году Украина будет наращивать мощности генерации.
Также писали, что поставщик электроэнергии Yasno обнародовал общую сумму задолженности за электрическую энергию. Известно, кому и когда грозит отключение.
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