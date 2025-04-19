Для ВПЛ в Украине подготовили изменения — что произойдет 1 июля

Мужчина держит ребенка за руку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине обновят правила регистрации и взаимодействия с государственными сервисами. Изменения заработают летом — с 1 июля.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №376.

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К каким изменениям готовиться ВПЛ

Так, для переселенцев появится больше услуг, которые можно будет получить на портале Дія. Например, они смогут:

сообщать, что им больше не нужна справка ВПЛ;

сообщать о своем переезде;

регистрировать выезд за границу на постоянное проживание;

подтверждать возвращение домой;

предупреждать о других изменениях, которые могут повлиять на статус ВПЛ.

Также переселенцы должны будут регистрировать свой новый адрес, если поедут в другой город лечиться более чем на 15 дней. Изменить регистрацию можно в течение 60 дней, а если этого не сделать — статус ВПЛ могут отменить.

Кроме того, получить справку ВПЛ смогут военные, если они:

зарегистрированы или фактически проживали на оккупированных территориях или в зонах боевых действий;

потеряли жилье в результате войны, обстрелов или терактов.

Изменения ждут и граждан, которые решат отказаться от статуса переселенца. Правительство, в частности, дополнило перечень причин, на основании которых ВПЛ могут получить соответствующее решение:

фиктивный адрес — если человек фактически не проживает по указанному адресу;

пребывание за границей более 90 дней без уважительных причин.

При этом, когда человек вернется на Родину, то сможет восстановить статус ВПЛ, если захочет. Для этого ему надо еще раз подать заявку через ЦНАП или Дію.

Напомним, что часть украинцев может получить деньги, чтобы пройти качественное лечение. Речь о гражданах, которые пострадали от российской агрессии или потеряли родных на войне.

Также мы рассказывали, что украинцы с некоторых регионов смогут получить до 3 тыс. евро финансовой помощи. Деньги выплачивает благотворительный фонд Help - Hilfe zur Selbsthilfe