Кабмин внес в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины на 2025 год

Народные депутаты. Фото: Правительственный портал

Кабинет Министров Украины внес сегодня, 14 сентября, в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Его уже направили на рассмотрение комитета.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

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Проект государственного бюджета Украины на 2025 год

Комиссия Верховной Рады Украины приняла на рассмотрение переданный проект государственного бюджета Украины на 2025 год.

Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год в реестре. Фото: скриншот

Этапы прохождения. Фото: скриншот

Отметим, что вчера, 13 сентября, Кабмин утвердил проект государственного бюджета. Ожидают, что Украина получит в 2025 году 2 триллиона гривен доходов, тогда как сумма расходов составит около 3,6 триллиона гривен.

На следующий год, по прогнозам, предусмотрено снижение дефицита бюджета до 19,4% внутреннего валового продукта (ВВП), что, как пишут в правительстве, отвечает показателям согласованных с международными партнерами. Украина планирует заимствовать из общего фонда 2237,6 млрд грн. Из них внутренние –—579,2 млрд грн, а внешние – 1658,4 млрд грн.

На что и как распределили бюджет в 2025 году

Самыми приоритетными направлениями для финансирования будут оборона Украины, соцзащита, поддержка регионов и бизнеса.

По прогнозам, в 2025 году курс доллара будет составлять 45 гривен за 1 доллар США.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что расходы на оборону возрастут до 2,22 трлн грн: будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны. Это составит 26,3% прогнозируемого ВВП страны.

Также предусмотрено финансирование на следующие расходы:

на пенсии — 237,9 млрд грн;

на помощь малообеспеченным семьям и людям в сложных жизненных обстоятельствах — 127,9 млрд грн;

на льготы и субсидии — 42,3 млрд грн.

На здоровье в 2025 году планируют потратить 210, 7 млрд гривен, куда входят программы медицинских гарантий, а также обеспечение больниц лекарствами и медицинскими изделиями против тяжелых заболеваний.

Образование профинансируется на 169,3 млрд гривен — заработные платы учителям, гранты на высшее образование, обеспечение учебниками и здоровое питание учащихся.

Культуру и науку в Украине также не обделят деньгами в 2025 году:

9,6 млрд грн заложено в бюджете на развитие культуры и информационного пространства;

4 млрд грн – на цифровую трансформацию;

14,0 млрд грн — в поддержку научных исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса, энергетики и энергоэффективности.

Шмыгаль пообещал помощь местным бюджетам со стороны правительства — в проекте заложены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа "єОселя":

финансирование Фонда развития предпринимательства для льготных кредитов по программе "5-7-9%" — 18 млрд грн;

гранты для бизнеса — 1,4 млрд грн;

компенсация регионам разницы в тарифах коммунальных услуг — 12,2 млрд грн;

жилье для украинцев через программу "Укрфинжилье" — 9,4 млрд грн;

гуманитарное разминирование земель — 1 млрд грн;

на уменьшение выбросов углерода и повышение энергоэффективности — 1,75 млрд.

Местные бюджеты получат дополнительные дотации в 51,2 млрд грн. Эти средства израсходуют на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных территориях.

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются без изменений на уровне декабря 2024 года.