Кабмин внес в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины на 2025 год

Кабмин официально внес в Раду проект госбюджета 2025 года
Кабинет Министров Украины внес сегодня, 14 сентября, в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Его уже направили на рассмотрение комитета.
Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.
Проект государственного бюджета Украины на 2025 год
Комиссия Верховной Рады Украины приняла на рассмотрение переданный проект государственного бюджета Украины на 2025 год.
Отметим, что вчера, 13 сентября, Кабмин утвердил проект государственного бюджета. Ожидают, что Украина получит в 2025 году 2 триллиона гривен доходов, тогда как сумма расходов составит около 3,6 триллиона гривен.
На следующий год, по прогнозам, предусмотрено снижение дефицита бюджета до 19,4% внутреннего валового продукта (ВВП), что, как пишут в правительстве, отвечает показателям согласованных с международными партнерами. Украина планирует заимствовать из общего фонда 2237,6 млрд грн. Из них внутренние –—579,2 млрд грн, а внешние – 1658,4 млрд грн.
На что и как распределили бюджет в 2025 году
Самыми приоритетными направлениями для финансирования будут оборона Украины, соцзащита, поддержка регионов и бизнеса.
По прогнозам, в 2025 году курс доллара будет составлять 45 гривен за 1 доллар США.
Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что расходы на оборону возрастут до 2,22 трлн грн: будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны. Это составит 26,3% прогнозируемого ВВП страны.
Также предусмотрено финансирование на следующие расходы:
- на пенсии — 237,9 млрд грн;
- на помощь малообеспеченным семьям и людям в сложных жизненных обстоятельствах — 127,9 млрд грн;
- на льготы и субсидии — 42,3 млрд грн.
На здоровье в 2025 году планируют потратить 210, 7 млрд гривен, куда входят программы медицинских гарантий, а также обеспечение больниц лекарствами и медицинскими изделиями против тяжелых заболеваний.
Образование профинансируется на 169,3 млрд гривен — заработные платы учителям, гранты на высшее образование, обеспечение учебниками и здоровое питание учащихся.
Культуру и науку в Украине также не обделят деньгами в 2025 году:
- 9,6 млрд грн заложено в бюджете на развитие культуры и информационного пространства;
- 4 млрд грн – на цифровую трансформацию;
- 14,0 млрд грн — в поддержку научных исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса, энергетики и энергоэффективности.
Шмыгаль пообещал помощь местным бюджетам со стороны правительства — в проекте заложены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа "єОселя":
- финансирование Фонда развития предпринимательства для льготных кредитов по программе "5-7-9%" — 18 млрд грн;
- гранты для бизнеса — 1,4 млрд грн;
- компенсация регионам разницы в тарифах коммунальных услуг — 12,2 млрд грн;
- жилье для украинцев через программу "Укрфинжилье" — 9,4 млрд грн;
- гуманитарное разминирование земель — 1 млрд грн;
- на уменьшение выбросов углерода и повышение энергоэффективности — 1,75 млрд.
Местные бюджеты получат дополнительные дотации в 51,2 млрд грн. Эти средства израсходуют на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных территориях.
Минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются без изменений на уровне декабря 2024 года.
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