Правительство утвердило госбюджет на 2025 год — какие расходы ожидают

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 13 сентября.

Читайте также:

Государственный бюджет-2025

"Доходы ожидаются на уровне 2 триллиона гривен. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 триллиона гривен", — говорится в сообщении.

Премьер отметил, что приоритет этого бюджета четкий — это оборона и безопасность нашей страны. Поэтому все внутренние ресурсы будут направлять на эти цели, а расходы вырастут минимум до 2,22 триллиона гривен. По его словам, больше денег будет на украинское оружие, технику и дроны.

Второй приоритет — это финансирование защищенных статей бюджета, на социальную защиту выделят более 400 миллиардов гривен.

"Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 миллиардов гривен будет направлено на здравоохранение и почти 170 миллиардов гривен на образование", — отметил Шмыгаль.

Третий приоритет — это поддержка регионов и бизнеса, там продолжат помощь местным бюджетам на средства дотаций и субвенций. Также предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей.

Кроме того, будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа есть ''єОселя''.

Глава правительства подчеркнул, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами. Он объяснил, что это сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными.

Скриншот сообщения Шмыгаля