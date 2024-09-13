Правительство утвердило госбюджет на 2025 год — какие расходы ожидают

Кабмин утвердил госбюджет на следующий год — на что пойдут средства
Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 13 сентября.
Государственный бюджет-2025
"Доходы ожидаются на уровне 2 триллиона гривен. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 триллиона гривен", — говорится в сообщении.
Премьер отметил, что приоритет этого бюджета четкий — это оборона и безопасность нашей страны. Поэтому все внутренние ресурсы будут направлять на эти цели, а расходы вырастут минимум до 2,22 триллиона гривен. По его словам, больше денег будет на украинское оружие, технику и дроны.
Второй приоритет — это финансирование защищенных статей бюджета, на социальную защиту выделят более 400 миллиардов гривен.
"Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 миллиардов гривен будет направлено на здравоохранение и почти 170 миллиардов гривен на образование", — отметил Шмыгаль.
Третий приоритет — это поддержка регионов и бизнеса, там продолжат помощь местным бюджетам на средства дотаций и субвенций. Также предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей.
Кроме того, будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа есть ''єОселя''.
Глава правительства подчеркнул, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами. Он объяснил, что это сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными.
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