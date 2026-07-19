Зарплата увеличится: насколько вырастут выплаты в июле и августе 2026 года

Офисная сотрудница, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле и августе некоторые украинцы могут получить немного больше зарплаты. Ее должны проиндексировать в связи с ростом цен. Но далеко не всем будет предоставлено автоматическое повышение.

Как вырастут доходы украинцев, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

После того как в январе законодательство «обнулило» индексацию зарплат, работники несколько месяцев ждали, когда она снова появится. Теперь она вновь вступила в силу после обнародования индекса инфляции за июнь.

На сколько увеличится зарплата

Размер доплаты зависит от того, какой месяц является базовым для работника:

если это январь, индексация в июле и августе составит 139,78 гривны;

если февраль — доплатят 103,17 гривны.

Эти суммы останутся неизменными в течение июля и августа.

Читайте также:

Когда индексацию могут не начислять

Закон позволяет работодателю не проводить индексацию, если он повысит зарплату на сумму, превышающую размер индексации.

То есть:

для работников с базовым месяцем январь 2026 года достаточно повысить оклад как минимум на 140 гривен;

для тех, у кого базовый месяц — февраль 2026 года, достаточно повышения примерно на 104 гривны.

В таком случае индексация не начисляется, так как её заменяет повышение зарплаты.

Какие варианты есть у работодателей

Сейчас у работодателей есть два законных варианта повысить заработную плату работников. Можно оставить зарплату без изменений и выплачивать работникам индексацию.

В противном случае можно повысить должностные оклады на сумму, превышающую индексацию. Тогда отдельная компенсация за инфляцию уже не выплачивается.

Именно поэтому работники разных предприятий могут столкнуться с разной ситуацией: кто-то получит дополнительные 100–140 гривен в качестве индексации, а кому-то просто немного повысят зарплату.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что средняя зарплата в Украине продолжает расти. При этом отдельным специалистам работодатели уже предлагают более 65 тыс. грн в месяц, а больше всего за год выросли зарплаты бизнес-аналитиков, инвестиционных аналитиков и программистов.

Также Новини.LIVE писали, что Минфин прогнозирует постепенное повышение минимальной зарплаты в Украине: до 9 546 гривен в 2027 году, 10 377 гривен в 2028-м и 11 114 гривен в 2029-м. Также предлагается изменить механизм индексации — ежегодно рассчитывать её с нуля, без переноса накопленных сумм за предыдущие годы.