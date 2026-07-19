Зарплата стане більшою: як зростуть виплати у липні та серпні 2026 року

Працівниця в офісі, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні та серпні деякі українці можуть отримати трохи більшу зарплату. ЇЇ мають проіндексувати через зростання цін. Але далеко не всім буде автоматичне підвищення.

Як зростуть заробітки українців, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Після того як у січні законодавство "обнулило" індексацію зарплат, працівники кілька місяців чекали, коли вона знову з'явиться. Тепер вона знову почала діяти після оприлюднення індексу інфляції за червень.

На скільки збільшиться зарплата

Розмір доплати залежить від того, який місяць є базовим для працівника:

якщо це січень, індексація у липні та серпні становитиме 139,78 гривні;

якщо лютий, доплатять 103,17 гривні.

Ці суми залишаться незмінними протягом липня та серпня.

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Коли індексацію можуть не нараховувати

Закон дозволяє роботодавцю не проводити індексацію, якщо він підвищить зарплату на суму, яка перевищує розмір індексації.

Тобто:

для працівників із базовим місяцем січень 2026 року достатньо підвищити оклад щонайменше на 140 гривень;

для тих, у кого базовий місяць лютий 2026 року, достатньо підвищення приблизно на 104 гривні.

У такому разі індексація не нараховується, тому що її замінює збільшення зарплати.

Які варіанти мають роботодавці

Зараз у роботодавців є два законні варіанти підвищити заробіток працівників. Можна залишити зарплату без змін і виплачувати працівникам індексацію.

В іншому випадку можна підвищити посадові оклади на суму, яка більше за індексацію. Тоді окрема компенсація за інфляцію вже не виплачується.

Саме тому працівники різних підприємств можуть побачити різну ситуацію: хтось отримає додаткові 100–140 гривень як індексацію, а комусь просто трохи підвищать зарплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що середня зарплата в Україні продовжує зростати. Водночас окремим фахівцям роботодавці вже пропонують понад 65 тис. грн на місяць, а найбільше за рік зросли зарплати бізнес-аналітиків, інвестиційних аналітиків і програмістів.

Також Новини.LIVE писали, що Мінфін прогнозує поступове підвищення мінімальної зарплати в Україні: до 9 546 гривень у 2027 році, 10 377 гривень у 2028-му та 11 114 гривень у 2029-му. Також пропонують змінити механізм індексації — щороку обчислювати її з нуля, без перенесення накопичених сум за попередні роки.