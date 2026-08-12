Изменение группы инвалидности: почему выплаты могут прекратиться

Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) разъяснили, как выплачивается пенсия в случае изменения группы инвалидности. Речь идет о новых сроках, в которые должны поступить выплаты в новом размере после повторного назначения, а также об условиях, при которых суммы вообще могут не начислить.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Как выплачивается пенсия в случае изменения группы инвалидности

По данным ПФУ, правила пенсионного законодательства предусматривают, что в случае установления гражданам инвалидности более низкой группы пенсия должна выплачиваться по прежней группе до конца месяца, в котором была изменена группа инвалидности.

Если человека после повторного осмотра признали здоровым, то пенсия будет выплачиваться до конца месяца, в котором была установлена инвалидность.

В ПФУ отметили, что в случае отсутствия лица во время повторной оценки в установленный для этого срок выплата пенсии по инвалидности будет приостановлена с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором должна была быть проведена оценка повседневного функционирования.

Если осмотр был пропущен по уважительным причинам или в случае последующего признания лица инвалидом, то выплата пенсии по инвалидности должна возобновиться со дня, когда была приостановлена, до дня оценки, однако не более чем за три года, если экспертная комиссия признает гражданина за это время лицом с инвалидностью.

Какие суммы пенсий выплачиваются людям с инвалидностью

Согласно общим правилам, пенсия по инвалидности назначается в процентах от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. А именно:

для I группы — 100 % пенсии по возрасту;

для II группы — 90%;

для III группы — 50%.

В то же время отдельные статусы позволяют получать значительно более высокие суммы в зависимости от группы инвалидности. В частности, участники боевых действий (УБД) могут рассчитывать на следующие минимальные суммы:

для I группы инвалидности — 18 885 грн;

для II группы инвалидности — 15 494 грн;

для III группы инвалидности — 10 625 грн;

для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства — 6 197 грн.

Выплаты производятся на основании постановлений правительства № 236 и № 656.

Также значительно более высокие суммы получают граждане, имеющие статус лица с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы. Они получают следующие выплаты:

I группа — 11 048 грн (весной выплата увеличилась на 1 192 грн);

II группа — 8 838 грн (сумма увеличилась на 954 грн);

III группа — 6 813 грн (повысилась на 735 грн);

дети с инвалидностью — 6 813 грн (доплатили 735 грн).

Выплаты для таких лиц регулируются законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Кроме того, весной минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС также изменился. Теперь выплачивают:

лицам с инвалидностью I группы — 20 653 грн;

лицам с инвалидностью II группы — 16 522 грн;

лицам с инвалидностью III группы — 12 392 грн.

Суммы выросли, поскольку они рассчитываются в процентах от средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии за предыдущий год.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о возможности получать дополнительные выплаты для одиноких пенсионеров, которым более 80 лет и которые нуждаются в регулярном уходе. Нормы законодательства предусматривают предоставление надбавки к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума. Право на нее может возникнуть на основании представленной специальной справки, составленной на основе результатов, полученных от врачебно-консультативной комиссии.

Еще Новини.LIVE писали о правилах назначения пенсионных выплат для госслужащих в 2026 году. По данным ПФУ, пенсию могут назначить, если на 1 мая 2016 года человек соответствовал определенным требованиям по страховому стажу. Лицам соответствующей категории выплачивается сумма в размере 60% от размера заработной платы.