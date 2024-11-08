Денежная помощь от ЮНИСЕФ — кто из украинцев получит выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Детский благотворительный фонд ООН ЮНИСЕФ будет проводить регистрацию на предоставление денежной помощи в ноябре 2024 года. Средства могут получить жители некоторых громад в Черниговской области.

Об этом сообщает Новгород-Северская городская тергромада.

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Как отмечается, жители Новгород-Северской городской тергромады могут рассчитывать на новую денежную помощь.

Финпомощь получат семьи с детьми младше 18 лет. А именно:

местные жители;

внутренне перемещенные лица.

Однако программа действует исключительно для зарегистрированных жителей, проживающих в громаде, а также прибывших туда переселенцев.

Известно, что право на выплаты будет иметь один из родителей или официальный представитель ребенка (опекун/попечитель/приемный отец/мать, родители-воспитатели) на основе документов, подтверждающих полномочия.

Не будут регистрироваться жители населенных пунктов, проживающие в пределах десятикилометровой зоны от границы, где оказывалась такая помощь от ООН, Международного Комитета Красного Креста (МККК), домохозяйства, зарегистрированные на помощь организации ACTED.

Где можно зарегистрироваться на выплаты

Подать заявки на получение финпомощи можно с 8 по 12 ноября с 9:00 до 17:00 по адресу:

г. Новгород-Северский, ул. Защитников Украины, 10.

С 9 ноября с 10:00 до 15:00 будет проходить регистрация по адресам:

Блистова, ул. Б. Хмельницкого, 50;

Дегтяревка, ул. Покровская, 50;

Орловка, ул. Шевченко, 70.

Что еще стоит знать

Напомним, ООН предоставит денежную помощь для уязвимых категорий граждан в ноябре. Выплаты будут доступны в Черкасской области.

Также мы писали, что с декабря начнут выплачивать по 1 тыс. гривен. Известно, как будут начислить средства для пожилых людей и других.