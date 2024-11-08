Грошова допомога від ЮНІСЕФ — хто з українців отримає виплати

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дитячий благодійний фонд ООН ЮНІСЕФ проводитиме реєстрацію на надання грошової допомоги у листопаді 2024 року. Кошти зможуть отримати жителі деяких громад у Чернігівській області.

Про це інформує Новгород-Сіверська міська тергромада.

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Умови програми допомоги від ЮНІСЕФ

Як зазначається, жителі Новгород-Сіверської міської тергромади можуть розраховувати на нову грошову допомогу.

Фіндопомогу отримають родини з дітьми віком до 18 років. А саме:

місцеві жителі;

внутрішньо переміщені особи.

Проте програма діє виключно для зареєстрованих жителів громади, які проживають у громаді, а також переселенців, які туди прибули.

Відомо, що право на звернення матиме один із батьків чи офіційний представник дитини (опікун/піклувальник/прийомний батько/мати, батьки-вихователі) на основі документів, які підтверджують повноваження.

Не будуть реєструватися жителі населених пунктів, які проживають в межах десятикілометрової зони від кордону, де надавалася така допомога від ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), домогосподарства, які зареєстровані на допомогу від організації ACTED.

Де можна зареєструватися на виплати

Подати заявки на отримання фіндопомоги можна з 8 по 12 листопада з 9:00 до 17:00 за адресою:

м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 10.

З 9 листопада з 10:00 до 15:00 відбуватиметься реєстрація за адресами:

Блистова, вул. Б. Хмельницького, 50;

Дігтярівка, вул. Покровська, 50;

Орлівка, вул. Шевченка, 70.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ООН надасть грошову допомогу для вразливих категорій громадян у листопаді. Виплати будуть доступні у Черкаській області.

Також ми писали, що з грудня почнуть виплачувати по 1 тис. гривень. Відомо, як будуть нарахувати кошти для людей похилого віку та інших.