НБУ сделал новый прогноз — какая будет инфляция и курс гривны в 2024 году

Здание Национального банка. Фото: NBU

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.

Об этом информирует прессслужба НБУ.

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Рост ВВП до 4-6% в год

По данным Нацбанка, в 2024 году ВВП должен вырасти на 3,6%. Это удастся в основном благодаря сохранению на высоком уровне бюджетных расходов на фоне будущих поступлений международной финансовой помощи. В 2025-2026 годах рост ВВП должен ускориться до 4-6% в год.

Также регулятор отметил, что в прошлом году экономика постепенно восстанавливалась благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к реалиям войны, а также мягкой налоговой политике. Также НБУ улучшил оценки роста реального ВВП за 2023 год — до 5,7%. Это стало возможным благодаря более высокому урожаю поздних культур и развитию альтернативных путей для экспорта.

Инфляция на период 2024–2026 гг.

В НБУ ожидают, что темпы роста цен в ближайшие месяцы будут в рамках такого диапазона 5% ±1 в. п, однако с середины года ситуация ухудшится на фоне сокращения эффектов высоких урожаев прошлого года, а также перевода расходов бизнеса на потребительские цены. Рост цен произойдет под давлением возобновления потребительского спроса украинцев.

Ожидается, что инфляция будет на уровне:

к концу 2024 года — 8,6%;

в 2025 году — 5,8%;

в 2026 году — 5%.

В НБУ констатируют, что в прошлом году фиксировали стремительное сокращение темпов инфляции (до 5,1% в конце года). Это стало возможным благодаря действиям Нацбанка по обеспечению курсовой устойчивости, что способствовало улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Международная поддержка и курс гривны

Регулятор ожидает, что золотовалютные резервы будут держаться на высоком уровне благодаря дальнейшей поддержке со стороны Запада. Это в итоге позволит Национальному банку поддержать гривну и обеспечить курсовую устойчивость.

Изменение курса гривны за год. Источник: НБУ

"Национальный банк и в дальнейшем будет обеспечивать привлекательность гривневых инструментов. Это будет ограничивать спрос на валютном рынке и будет способствовать выполнению задачи НБУ по обеспечению курсовой устойчивости, позволяющей удерживать под контролем инфляционную динамику. Кроме того, НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания", — говорится в сообщении.

НБУ ожидает, что в 2024 году Украина получит 37 млрд дол в виде кредитов и грантов. В дальнейшем по мере ожидаемого снижения рисков безопасности Украина будет возобновлять самостоятельное финансирование собственных потребностей.

Основным предположением прогноза по-прежнему является ощутимое уменьшение высоких рисков безопасности с 2025 года.

Также следует добавить, что Нацбанк оставил стабильную учетную ставку на уровне 15%.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 26 января, на более высоком уровне. На наличном рынке тоже обновили цены на доллар, евро и злотый.

Также мы писали, что украинские банки на фоне роста спроса увеличивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.