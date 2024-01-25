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Долар активно прямує вгору — курс валют на завтра

25 січня 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 26 січня — американська валюта знову росте в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний курс валют на п'ятницю, 26 січня. На українському готівковому ринку також змінилася вартість долара, євро та злотого.

Про це йдеться на офіційному порталі Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

Як свідчать дані НБУ, на завтра затвердили такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,58 грн (+0,06);
  • євро — 40,92 грн (+0,04);
  • злотий — 9,35 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку продовжились коливання іноземної валюти у бік підвищення. Протягом дня долар підвищився до 37,58 гривні (+0,06) у купівлі та до 38,18 гривні (+0,05) — у продажу. Євровалюту також купують дорожче — за 40,94 гривні (+0,12), продають — за 41,84 гривні (+0,11).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 26 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Дані профільного сайту Minfin свідчать, що в обмінних пунктах ситуація серйозно не змінилась. Долар дещо підвищився у купівлі і коштує 38,20 грн (+0,02), у продажу не змінився — 38,30 грн (+0,00). Євро купують за 41,65 грн (-0,05), продають — за 41,85 грн (-0,05).

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Нагадаємо, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

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