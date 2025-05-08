Зарплаты в Украине — когда бюджетникам повысят доходы в 2025 году

Человек держит кошелек с картами и деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственная служба статистики Украины обнародовала индекс инфляции за март 2025 года, от чего зависит возможность осуществления индексации заработной платы работников бюджетной сферы. Известно, позволит ли соответствующий показатель осовременить оклады украинцам в мае 2025 года.

Это прописано в статье 34 закона "О Государственном бюджете на 2025 год".

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Согласно нормам статьи, определение индекса потребительских цен для индексации доходов граждан должно осуществляться нарастающим итогом с января 2025 года, а не декабря 2024 года, как было раньше. Его принимают за 1% или 100%.

Однако Министерство социальной политики в рекомендации разъяснило, что исчисление индекса потребительских цен нарастающим итогом для осовременивания зарплаты должно проводиться с февраля 2025 года. Соответствующую позицию поддержала также Государственная служба труда.

Таким образом, январь текущего года считается "базовым" для всех бюджетников, независимо от месяца последнего повышения должностного оклада. Сумма индексации, которая возникла по состоянию на декабрь прошлого года, с 1 января этого года обнулилась.

Состоится ли индексация зарплат в мае

Как сообщает профильное издание "Бухгалтер", согласно правилам, право на осуществление осовременивания заработной платы может возникать тогда, когда величина индекса потребительских цен, обнародованная Госстатом, нарастающим итогом превышает уровень индексации в 103%.

В результате подсчета, в мае прирост индекса потребительских цен нарастающим итогом на основе индекса за март не дотягивает до порога индексации (1,008 февраль х 1,015 март х 100 = 102,3 % < 103,0 %).

В связи с этим зарплаты бюджетников останутся на прежнем уровне — в мае индексации не будет.

В 2025 году исчисление индекса потребительских цен нарастающим итогом продолжится, поэтому осовременивание окладов произойдет тогда, когда показатель превысит порог индексации.

"Возможно, это произойдет в июне. Но об этом мы узнаем в начале мая, именно тогда Госстат опубликует индекс инфляции за апрель. Поэтому уже в мае будем говорить о возможной июньской индексации", — пояснили специалисты.

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