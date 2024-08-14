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Индексация зарплат в августе — кому и на сколько повысят оклады

14 августа 2024 10:51
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Индексация зарплаты в августе-2024 — на сколько вырастут оклады в Украине
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Некоторым работникам в Украине будут повышены заработные платы в результате индексации. Однако не все получат увеличение окладов, а размер повышения будет зависеть от конкретного фактора.

О том, какого повышения выплат можно ожидать в августе 2024 года, рассказали в издании "Дебет-кредит".

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Для работников, которым в 2023 году не повышали оклады, декабрь 2023 года считается "базовым" месяцем для расчета индексации. Если повышение зарплаты уже произошло в течение года, "базовым" является месяц, когда это произошло.

Индексация производится в случае, если индекс потребительских цен превышает порог в 103%. Этот показатель был достигнут еще в июне.

Кому повысят оклад

Индексировать оклады в августе должны работодатели, которые:

  • не повышали их с декабря 2023;
  • увеличивали выплаты работникам в январе и феврале.

Зарплаты индексируются в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На август 2024 года этот показатель составляет 3 028 гривен.

Как вырастут оклады

Поскольку индекс потребительских цен превысил порог индексации, в августе оклады должны быть повышены на 4,3%. Это означает, что максимальный размер индексации будет составлять 130,20 гривен. Если же заработная плата в августе будет ниже 3028 гривен, сумма индексации также будет меньше.

Если в январе оклад уже повышали, в августе необходимо провести индексацию на 3,8%, что равняется 115,06 гривен. Если последнее повышение окладов произошло в феврале, индексация составит 3,5% или 105,98 грн. Если же оклад повышали в марте или позже, индексация в августе не требуется.

Провести расчет оклада после индексации можно с помощью специального калькулятора по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в 2024 году работодатели должны осуществить индексацию заработной платы своим работникам. Осовременивание выплат коснется предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая ФЛП. Работодателей, которые не повысят зарплаты, ждут штрафы.

Мы также писали, что украинские компании просмотрели оплату труда персонала в сторону повышения. В июле 2024 средняя заработная плата повысилась на 500 гривен, до 20,5 тыс. гривен.

зарплаты выплаты деньги индексация

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