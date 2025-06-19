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Индексация зарплат в июле — какие ожидают изменения в доходах

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Дата публикации 19 июня 2025 14:30
Зарплаты в 2025 году — как изменятся доходы после индексации в июле
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Правила индексации зарплат в 2025 году Как изменятся зарплаты работников в июле

В Украине ожидается индексация заработной платы работников в июле 2025 года. По расчетам, осовременивание выплат по коэффициенту 4,4% произойдет впервые для тех, кто, по рекомендации Министерства социальной политики, базовым месяцем считал январь текущего года.

Это предусмотрено нормами закона № 4059-IX "О Госбюджете-2025".

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Правила индексации зарплат в 2025 году

Согласно украинскому законодательству, осуществление индексации заработной платы считается соцгарантией государства, а за нарушение этого требования предусмотрены штрафные санкции для работодателей.

Индексация зарплаты может происходить при условии, когда индекс потребительских цен, исчисляемый нарастающим итогом, превысит пороговое значение индексации в 103%, согласно постановлению №1078 "Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения".

Как рекомендовало Минсоцполитики, в этом году индексация зарплаты должна считаться, если позволяет показатель, с февраля, а январь необходимо считать "базовым" месяцем, в отличие от 2024 года, когда базовым считали декабрь предыдущего года.

Как изменятся зарплаты работников в июле

По информации Госслужбы статистики, в мае индекс инфляции составил 101,3%, в связи с этим накопительный индекс изменился так: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%).

Из-за превышения порога индексации в следующем месяце должно произойти осовременивание выплат с процентом индексации в 4,4%. Максимально размер индексации может составлять 133 грн.

Однако те, кто не прислушался к рекомендациям Минсоцполитики, и базовым месяцем считал декабрь 2024 года, смогут пересмотреть размер зарплат в июле с процентом индексации в 3,5%. Максимальный размер индексации не может быть выше 105,9 грн.

Ранее мы писали, что в июле денежное обеспечение в ВСУ ожидает осовременивание. Известно, как именно могут измениться выплаты после индексации.

Также сообщалось, что правительство изменило процедуру оплаты труда госслужащих по классификации должностей. Утвердили обновленные размеры надбавок к должностным окладам за ранги.

зарплаты деньги индексация сотрудники доходы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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