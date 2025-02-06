Индексация пенсий в 2025 году — кому не ждать перерасчета в марте

Индексация пенсий в марте 2025 — кому не повысят выплаты
Индексация пенсий 2025 в Украине начнется в марте. Но о точном размере повышения выплат граждане узнают уже в конце последнего месяца зимы.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто из пенсионеров начнет получать большую пенсию в этом году.
Индексация пенсий 2025 — что известно
Как пишет издание NV.ua, пенсии украинцев изменятся в зависимости от инфляции по состоянию на 2024 год и среднего роста заработных плат, с которых уплачивается единый социальный взнос. Ожидается, что рост пенсионных выплат составит 10%, хотя в законе "О государственном бюджете" на 2025 год предусмотрели, что:
- размер минимального увеличения будет 100 грн;
- размер максимального увеличения — 1,5 тыс. грн.
Кому из украинцев не пересчитают пенсии
Некоторые пенсионеры могут не заметить изменений, поскольку обновится лишь основной размер пенсии, рассчитываемый по пенсионной формуле. В ней не учтены доплаты и надбавки.
Например, если пенсия по расчетам составляет 1 230 грн, а благодаря доплатам ее размер возрастает до минимального уровня в 2 361 грн, то после индексации на 10% основной размер вырастет до 1 353 грн. При этом доплата просто сократится, и общий размер пенсии останется прежним — 2 361 грн.
Для чего проводят индексацию пенсий
Благодаря этому происходит осовременивание выплат, которые назначались пенсионерам в предыдущие годы. Поэтому пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, останутся без перерасчета.
Ранее мы рассказывали, что в 2025 году минимальная и максимальная пенсии в Украине останутся на уровне показателей 2024-го. Но правительство ограничит выплаты гражданам, которые получают деньги по спецзаконам.
Также напомним, что в Украине появится новый механизм для оформления пенсий. Все потому, что с 2025 года будут действовать обновленные требования к стажу.
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