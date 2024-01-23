Пенсии в Украине — кто после индексации получит доплату в 1 тыс. грн

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

В марте 2024 года в Украине должна состояться масштабная индексация пенсионных выплат. Известна формула расчета и кто может получить существенно больше.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

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Как будет происходить индексация в 2024 году

"Мы планируем традиционно выполнять все наши стандарты, которые запланированы в рамках этого года. Конечно, могут быть какие-то чрезвычайные обстоятельства. Это война, мы все это понимаем, но в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию", — подчеркнула министр.

Как отметила глава Минсоцполитики, в 2024-м индексацию проведут после поступления статистики за прошлый год в феврале. Такая статистика необходима, ведь индексацию будут рассчитывать по показателям прошлого года.

Формула расчета будет следующая:

50% инфляции за 2023 год + 50% размера среднего роста зарплаты.

По словам Жолнович, главной целью индексации должно стать "обновление" пенсий некоторым категориям граждан, размеры пенсий которых давно не двигаются. Их повысят, учитывая рост инфляции и увеличение прожиточного минимума.

Конечный размер пенсий частично будет зависеть от прожиточного минимума, который вырос в этом году. Согласно госбюджету-2024, прожиточный минимум равен 2,92 тыс. гривен. Поэтому минимальная пенсия выросла на 268 грн, до 2,361 тыс. гривен.

Точные суммы повышения сейчас неизвестны, ведь кроме формулы, расчет произведут с учетом возраста и стажа. В среднем пенсия должна вырасти на 13%.

Как пример, у пенсионеров, которым начисляют "голую" пенсионную выплату в размере 7,69 тыс. гривен, доплата будет достаточно солидной — около 1 тыс. гривен.

В 2023 году средняя пенсия составляла 5,31 тыс. гривен, в 2024-м должна достигнуть 6 тыс. гривен.

Ранее в Кабинете министров заявляли о намерении ввести коэффициенты и баллы, что позволило бы людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию получать одинаковую пенсию, а также одинаковый уровень индексации.

Что угрожает индексации пенсий

Как предупреждали ранее в правительстве, пенсии индексируют в марте 2024 года при положительных обстоятельствах и достаточном объеме финансирования в государственном бюджете.

При негативном сценарии международного финансирования индексации весной не будет.

Несмотря на это, пенсионеров не оставят без необходимых средств, поскольку основные выплаты без повышений профинансируют за счет бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.