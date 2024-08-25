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Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

25 августа 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Индексация пенсий в Украине — чего ждать пенсионерам в этом году
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

После проведенной в марте индексации пенсий дальнейших перерасчетов выплат в этом году больше не предусматривается. Однако некоторые пенсионеры все же могут получить увеличение выплат по другим механизмам.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины.

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Хотя дальнейшей индексации пенсий в этом году не будет, некоторые пенсионеры все же получат повышение выплат. Это произойдет благодаря начислению специальных доплат, в частности возрастных надбавок.

Размер надбавки по возрасту сейчас таков:

  • лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату 300 гривен;
  • пенсионеры от 75 до 79 лет включительно получают уже 456 гривен;
  • граждане старше 80 лет имеют надбавку по возрасту 570 гривен.

Условиями для получения надбавки по возрасту являются:

  • пенсионер достиг 70 лет;
  • его пенсия менее 10 340,35 гривны;
  • лицо получает пенсионную выплату по возрасту.

Что еще нужно знать

Напомним, пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины об определенных изменениях в своем жизненном состоянии или обстоятельствах. Если такая информация не будет предоставлена своевременно, ПФУ вправе наложить штраф на пенсионера.

Мы также писали, что в Украине планируется изменить систему начисления пенсий, внедрив накопительное пенсионное обеспечение. Правительство стремится создать комплексную систему, где каждый элемент будет взаимосвязан и действен.

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