Индексация в 2025 году – известно, как изменится доход пенсионеров

Женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине правительство планирует осуществить осовременивание пенсионных выплат граждан на фоне роста потребительских цен. Индексация будет учитывать инфляционные изменения в стране, поэтому размер повышения станет известен в конце февраля 2025 года.

О том, как могут измениться пенсии, рассказали в Институте демографии и социальных исследований.

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Как изменится пенсия после индексации

По словам старшей научной сотрудницы Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, индексация пенсий запланирована на март 2025 года. Речь идет об одном из немногих повышений пенсионных выплат.

Некоторые эксперты предполагают, что размер индексации может составить почти 17%. Однако представитель Института демографии и социсследований считает, что реальное повышение будет значительно меньше — не более 12%.

Ткаченко пояснила, что, несмотря на заявления премьера о заложенных в госбюджете средствах на более высокую индексацию, окончательные показатели будут известны лишь в начале следующего года, ведь напрямую зависят от инфляции и роста заработной платы.

Сейчас в Украине насчитывается 10,3 млн. пенсионеров, а средняя пенсионная выплата составляет 5,85 тыс. грн. Около половины из них получают пенсию на уровне 3-4 тыс. грн, около миллиона — более 10 тыс. грн.

Для граждан, достигших 65 лет, но не имеющих нужного количества страхового стажа, размер минимальной пенсии составляет 2,725 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, действующим министрам правительства начисляется пенсия. Уровень выплат руководителей министерств и их заместителей таков: 5,3 тыс. — 40 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о нормах выхода на заслуженный отдых работников железнодорожного транспорта и метрополитена. Назначение пенсий имеет свои особенности.