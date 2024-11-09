Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году arrow

Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году

9 ноября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Индексация в 2025 году – известно, как изменится доход пенсионеров
Женщина пожилого возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине правительство планирует осуществить осовременивание пенсионных выплат граждан на фоне роста потребительских цен. Индексация будет учитывать инфляционные изменения в стране, поэтому размер повышения станет известен в конце февраля 2025 года.

О том, как могут измениться пенсии, рассказали в Институте демографии и социальных исследований.

Читайте также:

Как изменится пенсия после индексации

По словам старшей научной сотрудницы Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, индексация пенсий запланирована на март 2025 года. Речь идет об одном из немногих повышений пенсионных выплат.

Некоторые эксперты предполагают, что размер индексации может составить почти 17%. Однако представитель Института демографии и социсследований считает, что реальное повышение будет значительно меньше — не более 12%.

Ткаченко пояснила, что, несмотря на заявления премьера о заложенных в госбюджете средствах на более высокую индексацию, окончательные показатели будут известны лишь в начале следующего года, ведь напрямую зависят от инфляции и роста заработной платы.

Сейчас в Украине насчитывается 10,3 млн. пенсионеров, а средняя пенсионная выплата составляет 5,85 тыс. грн. Около половины из них получают пенсию на уровне 3-4 тыс. грн, около миллиона — более 10 тыс. грн.

Для граждан, достигших 65 лет, но не имеющих нужного количества страхового стажа, размер минимальной пенсии составляет 2,725 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, действующим министрам правительства начисляется пенсия. Уровень выплат руководителей министерств и их заместителей таков: 5,3 тыс. — 40 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о нормах выхода на заслуженный отдых работников железнодорожного транспорта и метрополитена. Назначение пенсий имеет свои особенности.

выплаты индексация пенсионеры деньги пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

06:30 Оружие в отпуске — имеет ли такое право офицер ВСУ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине дорожает ячмень — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году

06:01 Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали

05:16 На западе и севере Украины туман — прогноз погоды на сегодня

04:39 В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

06:30 Оружие в отпуске — имеет ли такое право офицер ВСУ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине дорожает ячмень — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году

06:01 Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали

05:16 На западе и севере Украины туман — прогноз погоды на сегодня

04:39 В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд