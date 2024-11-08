Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії працівників залізниці та метро — ПФУ назвав умови arrow

Пенсії працівників залізниці та метро — ПФУ назвав умови

8 листопада 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які особливості для працівників залізниці та метро
Залізничний потяг. Фото: 1 tv.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які діють правила виходу на заслужений відпочинок для працівників залізничного транспорту та метрополітену у 2024 році. Пенсії призначають за віком або за вислугу років залежно від професій та періодів роботи.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

Читайте також:

Право на пенсійні виплати за віком

Як зазначили фахівці, право на призначення пенсії після досягнення громадянином 60 років можливе за наявності страхового стажу щонайменше 31 рік.

У такому разі потрібно подати заяву та пакет документів. Призначення пенсії за віком відбудеться на основі наявності:

  • паспорта або ID-картки;
  • ідентифікаційного коду;
  • документів про стаж (трудова книжка/диплом про навчання на денній формі/військовий квиток);
  • довідки про зарплату за будь-який період у 60 місяців підряд по 30 червня 2000 (за бажанням);
  • реквізитів банківського рахунку;
  • фото для пенсійного посвідчення розміром 2,5х3;
  • свідоцтва про шлюб у разі зміни прізвища.

Пенсійну виплату призначають за зверненням громадянина з дати, наступної за датою досягнення ним пенсійного віку у разі, якщо звернення відбувається не пізніше трьох місяців від дня досягнення відповідного віку.

Примітно те, що якщо в реєстрі застрахованих осіб будуть міститися дані про стаж, отриманий до 2004 року (через оцифрування трудової книжки), то пенсію за віком після досягнення 60-річчя за наявності необхідної кількості стажу призначать автоматично (без спеціального звернення до ПФУ).

Право на пенсію за вислугою років

Працівники залізниці можуть отримати пенсію раніше. Так, до настання віку, що дає право на пенсію за віком, робітники локомотивних бригад і деякі категорії працівників, від яких залежить здійснення організації перевезень і забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та в метро, можуть отримати пенсію за вислугу років. Її призначають після досягнення віку 55 років за наявності стажу роботи:

  • чоловіки — щонайменше 30 років, з них мінімум 12 років 6 місяців на вказаній роботі;
  • жінки — щонайменше 25 років, з них мінімум 10 років на вказаній  роботі.

До спеціального стажу роботи, що дає право на таку пенсію, не зараховують періоди роботи на відповідних професіях після 11 жовтня 2017 року.

Таку пенсію призначають з дати звернення — за умови звільнення з посади, що передбачає право на неї. У разі влаштування на роботу за спеціальністю — виплату пенсії припиняють і поновлюють з наступного дня після звільнення.

До документів потрібно додати уточнюючі довідки компаній, установ, організацій, правонаступників. У довідці мають бути  вказані:

  • періоди роботи, що зараховують до спецстажу;
  • професія, посада громадянина;
  • характер роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни отримують пенсії з інвалідності значно вищі. Більші суми коштів нараховують представникам органів прокуратури.

Раніше ми писали, що військові ЗСУ мають право на пенсію з інвалідності цього року. Відомо, який буде розмір та нюанси нарахувань.

виплати пенсіонери залізничники ПФУ пенсії соцвиплати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:37 У Києві уламки дрона пошкодили електромережі — чи будуть блекаути

11:29 У ТЦК пояснили, навіщо їм одеський активіст Стерненко — деталі

11:26 Чи реально мобілізувати 160 тисяч осіб — Чмут пояснив нюанси

11:22 Ціна на популярний овоч в Україні зросла на 154% — яка причина

11:20 На Сонці було багато спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

11:12 Допомога у 10,8 тис. грн — де в Україні будуть доступні виплати

11:10 Спільний, з умовою, або секретний — як вибрати найкращий заповіт

10:59 Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ

10:58 ФОПам загрожують чималі штрафи — за що можуть покарати

10:56 Чмут спрогнозував, що зміниться в США після перемоги Трампа

11:37 У Києві уламки дрона пошкодили електромережі — чи будуть блекаути

11:29 У ТЦК пояснили, навіщо їм одеський активіст Стерненко — деталі

11:26 Чи реально мобілізувати 160 тисяч осіб — Чмут пояснив нюанси

11:22 Ціна на популярний овоч в Україні зросла на 154% — яка причина

11:20 На Сонці було багато спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

11:12 Допомога у 10,8 тис. грн — де в Україні будуть доступні виплати

11:10 Спільний, з умовою, або секретний — як вибрати найкращий заповіт

10:59 Серед полум'я і руйнувань — як одесити пережили нічну атаку РФ

10:58 ФОПам загрожують чималі штрафи — за що можуть покарати

10:56 Чмут спрогнозував, що зміниться в США після перемоги Трампа

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Text

08:00 В Україні можуть відновити авіаперельоти — ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2024
Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Text

17:50 Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд