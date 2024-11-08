Пенсії в Україні — які особливості для працівників залізниці та метро

Залізничний потяг. Фото: 1 tv.com.ua

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які діють правила виходу на заслужений відпочинок для працівників залізничного транспорту та метрополітену у 2024 році. Пенсії призначають за віком або за вислугу років залежно від професій та періодів роботи.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

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Право на пенсійні виплати за віком

Як зазначили фахівці, право на призначення пенсії після досягнення громадянином 60 років можливе за наявності страхового стажу щонайменше 31 рік.

У такому разі потрібно подати заяву та пакет документів. Призначення пенсії за віком відбудеться на основі наявності:

паспорта або ID-картки;

ідентифікаційного коду;

документів про стаж (трудова книжка/диплом про навчання на денній формі/військовий квиток);

довідки про зарплату за будь-який період у 60 місяців підряд по 30 червня 2000 (за бажанням);

реквізитів банківського рахунку;

фото для пенсійного посвідчення розміром 2,5х3;

свідоцтва про шлюб у разі зміни прізвища.

Пенсійну виплату призначають за зверненням громадянина з дати, наступної за датою досягнення ним пенсійного віку у разі, якщо звернення відбувається не пізніше трьох місяців від дня досягнення відповідного віку.

Примітно те, що якщо в реєстрі застрахованих осіб будуть міститися дані про стаж, отриманий до 2004 року (через оцифрування трудової книжки), то пенсію за віком після досягнення 60-річчя за наявності необхідної кількості стажу призначать автоматично (без спеціального звернення до ПФУ).

Право на пенсію за вислугою років

Працівники залізниці можуть отримати пенсію раніше. Так, до настання віку, що дає право на пенсію за віком, робітники локомотивних бригад і деякі категорії працівників, від яких залежить здійснення організації перевезень і забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та в метро, можуть отримати пенсію за вислугу років. Її призначають після досягнення віку 55 років за наявності стажу роботи:

чоловіки — щонайменше 30 років, з них мінімум 12 років 6 місяців на вказаній роботі;

жінки — щонайменше 25 років, з них мінімум 10 років на вказаній роботі.

До спеціального стажу роботи, що дає право на таку пенсію, не зараховують періоди роботи на відповідних професіях після 11 жовтня 2017 року.

Таку пенсію призначають з дати звернення — за умови звільнення з посади, що передбачає право на неї. У разі влаштування на роботу за спеціальністю — виплату пенсії припиняють і поновлюють з наступного дня після звільнення.

До документів потрібно додати уточнюючі довідки компаній, установ, організацій, правонаступників. У довідці мають бути вказані:

періоди роботи, що зараховують до спецстажу;

професія, посада громадянина;

характер роботи.

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