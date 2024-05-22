Индексация пенсий затронет всех — кому повысят выплаты

Индексация пенсий — кому из украинцев начислят выплаты "задним числом"
Некоторым украинцам начислят "задним числом" надбавки к пенсионным выплатам, предусмотренным индексацией с 1 марта 2024 года. Пенсионный фонд признал, что обещанные средства граждане не получили.
Об этом рассказал эксперт Сергей Коробкин, пишет издание "На пенсии".
Кто не почувствовал индексации пенсий
Он отметил, что поступают жалобы от украинских пенсионеров о том, что пенсии не выросли ни на одну копейку. В то время как ПФУ обещал осуществить индексацию всем гражданам, даже с наименьшей пенсией, минимально повысив выплаты на 100 гривен.
Следует отметить, что максимальное повышение составило 1,5 тыс. гривен. Однако часть украинцев не получила даже минимально обещанную сумму.
В частности, один из пенсионеров рассказал, что имеет пенсионную выплату, назначенную по возрасту в декабре 2020 года. Три года ее не индексировали на объявленные проценты, однако прибавляли по 100-135 грн. На этот раз ничего не добавили и сумма осталась прежней.
Повысят ли выплаты пенсионерам
Эксперт проанализировал ситуацию и обнаружил, что основной размер этой пенсии в марте был проиндексирован и повышен. Однако ровно на ту же сумму сократили индексационные надбавки, назначенные ранее. Поэтому общий размер пенсионной выплаты остался без изменений.
"В правительстве обещали, что с 1 марта все пенсии вроде бы проиндексируют, всем не менее чем на 100 гривен. Однако многие вышедшие на пенсию именно в 2020 году по факту остались без повышения", — пояснил он.
Эксперт добавил, что Пенсионный фонд в ответе пенсионеру завуалированно признал возникшую ошибку и несправедливость. Там подчеркнули, что пересмотрят пенсию и с 1 марта снова увеличат на 100 гривен.
Масштабная индексация в марте
В 2024 году власть провела масштабную индексацию пенсий. Как сообщали в ПФУ, в этом году пересмотрели суммы даже самых низких пенсий, не подпадавших под индексацию.
Пенсии более высокого размера получили:
- 9,5 млн — "гражданские" пенсионеры, получающие пенсию на общих основаниях;
- 596 тыс. — пенсионеры-силовики;
- 97,8 тыс. — люди, получающие пенсию по инвалидности из-за увечья или заболевания;
- 20,8 тыс. — ученые, государственные служащие; работники органов местного самоуправления.
Средний прогнозный уровень после индексации должен был вырасти с 5,39 тыс. грн. до 5,7 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в июне 2024 года ожидаются изменения и повышения выплат для пенсионеров. В частности, часть граждан получит материальную помощь от ООН.
Мы также сообщали, что Пенсионный фонд рассчитывает на полноценное финансирование социальной сферы в 2024 году. В частности, дефицит средств не предусматривается.
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