Индексация пенсий затронет всех — кому повысят выплаты

Пенсионеры в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинцам начислят "задним числом" надбавки к пенсионным выплатам, предусмотренным индексацией с 1 марта 2024 года. Пенсионный фонд признал, что обещанные средства граждане не получили.

Об этом рассказал эксперт Сергей Коробкин, пишет издание "На пенсии".

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Кто не почувствовал индексации пенсий

Он отметил, что поступают жалобы от украинских пенсионеров о том, что пенсии не выросли ни на одну копейку. В то время как ПФУ обещал осуществить индексацию всем гражданам, даже с наименьшей пенсией, минимально повысив выплаты на 100 гривен.

Следует отметить, что максимальное повышение составило 1,5 тыс. гривен. Однако часть украинцев не получила даже минимально обещанную сумму.

В частности, один из пенсионеров рассказал, что имеет пенсионную выплату, назначенную по возрасту в декабре 2020 года. Три года ее не индексировали на объявленные проценты, однако прибавляли по 100-135 грн. На этот раз ничего не добавили и сумма осталась прежней.

Повысят ли выплаты пенсионерам

Эксперт проанализировал ситуацию и обнаружил, что основной размер этой пенсии в марте был проиндексирован и повышен. Однако ровно на ту же сумму сократили индексационные надбавки, назначенные ранее. Поэтому общий размер пенсионной выплаты остался без изменений.

"В правительстве обещали, что с 1 марта все пенсии вроде бы проиндексируют, всем не менее чем на 100 гривен. Однако многие вышедшие на пенсию именно в 2020 году по факту остались без повышения", — пояснил он.

Эксперт добавил, что Пенсионный фонд в ответе пенсионеру завуалированно признал возникшую ошибку и несправедливость. Там подчеркнули, что пересмотрят пенсию и с 1 марта снова увеличат на 100 гривен.

Масштабная индексация в марте

В 2024 году власть провела масштабную индексацию пенсий. Как сообщали в ПФУ, в этом году пересмотрели суммы даже самых низких пенсий, не подпадавших под индексацию.

Пенсии более высокого размера получили:

9,5 млн — "гражданские" пенсионеры, получающие пенсию на общих основаниях;

596 тыс. — пенсионеры-силовики;

97,8 тыс. — люди, получающие пенсию по инвалидности из-за увечья или заболевания;

20,8 тыс. — ученые, государственные служащие; работники органов местного самоуправления.

Средний прогнозный уровень после индексации должен был вырасти с 5,39 тыс. грн. до 5,7 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года ожидаются изменения и повышения выплат для пенсионеров. В частности, часть граждан получит материальную помощь от ООН.

Мы также сообщали, что Пенсионный фонд рассчитывает на полноценное финансирование социальной сферы в 2024 году. В частности, дефицит средств не предусматривается.