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Індексація пенсій — кому з українців нарахують виплати "заднім числом"

22 травня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Індексація пенсій торкнеться всіх — кому підвищать виплати
Пенсіонери в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Деяким українцям нарахують "заднім числом" надбавки до пенсійних виплат, що були передбачені індексацією з 1 березня 2024 року. Пенсійний фонд визнав, що обіцяні кошти громадяни не отримали.

Про це розповів експерт Сергій Коробкін, пише видання "На пенсії".

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Хто не відчув індексації пенсій

Він зазначив, що надходять скарги від українських пенсіонерів про те, що пенсії не зросли на жодну копійку. Тоді як ПФУ обіцяв здійснити індексацію всім громадянам, навіть з найменшою пенсією, мінімально підвищивши виплати на 100 гривень.

Варто зауважити, що максимальне підвищення становило 1,5 тис. гривень. Однак частина українців не отримала навіть мінімально обіцяну суму.

Зокрема, один із пенсіонерів розповів, що має пенсійну виплату, призначену за віком у грудні 2020 року. Три роки її не індексували на оголошені відсотки, проте додавали по 100-135 грн. Цього разу не додали нічого і сума лишилась незмінна.

Чи підвищать виплати пенсіонерам

Експерт проаналізував ситуацію і виявив, що основний розмір цієї пенсії у березні насправді було проіндексовано та підвищено. Однак рівно на ту ж суму скоротили індексаційні надбавки, призначені раніше. Через це загальний розмір пенсійної виплати залишився без змін.

"В уряді обіцяли, що з 1 березня всі пенсії начебто проіндексують, усім не менше, ніж на 100 гривень. Однак багато людей, які вийшли на пенсію саме у 2020 році, за фактом залишилися без підвищення", — пояснив він.

Експерт додав, що Пенсійний фонд у відповіді пенсіонеру завуальовано визнав помилку та несправедливість, що виникла. Там наголосили, що переглянуть пенсію і з 1 березня знову збільшать на 100 гривень.

Масштабна індексація у березні

У 2024 році влада провела масштабну індексацію пенсій. Як повідомляли в ПФУ, цього року переглянули суми навіть найнижчих пенсій, які не підпадали під індексацію.

Пенсії вищого розміру отримали:

  • 9,5 млн — "цивільні" пенсіонери, які отримують пенсію на загальних підставах;
  • 596 тис. — пенсіонери-силовики;
  • 97,8 тис. — особи, що отримують пенсію з інвалідності через каліцтво чи захворювання;
  • 20,8 тис. — науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.

Середній прогнозний рівень після індексації мав зрости з 5,39 тис. грн до 5,7 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року очікуються зміни та підвищення виплат для пенсіонерів. Зокрема, частина громадян отримає матеріальну допомогу від ООН.

Ми також повідомляли, що Пенсійний фонд розраховує на повноцінне фінансування соціальної сфери у 2024 році. Зокрема, дефіциту коштів не передбачається.

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пенсії
ПФУ
гроші
пенсіонери

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