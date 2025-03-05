Индексация пенсий 2025 — в правительстве сказали, когда ждать обновленных выплат

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Нынешняя индексация пенсий в Украине уже состоялась. Обновленные выплаты граждане начнут получать с 4 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

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В ведомстве отметили, что размер выплат увеличится у более чем 10 млн пенсионеров. Показатель индексации составляет 11,5%.

"После индексации пенсии в среднем вырастут на 556 грн, а размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 789 грн до 6 345 грн", — отметили в Минсоце.

Известно, что индексация коснется:

9,2 млн пенсионеров, которые получают средства на общих основаниях;

672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;

98 тысяч лиц, имеющих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79,6 тысячи пенсионеров-лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Кроме того, в марте состоится индексация ежемесячных страховых взносов для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Также это касается лиц, у которых есть право на страховые выплаты, если пострадавший умер.

Ранее мы рассказывали, когда государство пересчитает пенсии работающим пенсионерам. Отметим, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров — это не индексация (повышение в связи с инфляцией в стране), а важная личная инициатива пенсионера повысить размер выплаты.

Также напомним о надбавках к пенсиям, которые можно получить в марте 2025 года. Дополнительные суммы денег выплатят только при условии выполнения определенных критериев.