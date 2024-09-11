Пенсии в Украине — в правительстве рассказали, ждать ли индексации в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское правительство даже на фоне полномасштабной войны стремится обеспечивать социальные выплаты гражданам. В частности, не планирует отказываться от осовременивания пенсий в 2025 году.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Индексация пенсий в 2025 году

Как отметил Шмыгаль, все социальные выплаты покрываются за счет финансовой поддержки со стороны западных партнеров. Благодаря этому были сохранены выплаты в предыдущие годы. Ожидается, что в следующем году произойдет повышение в виде новой индексации пенсий.

"Благодаря финансовой поддержке мы сохранили все социальные выплаты. Все соцвыплаты, пенсии платятся. И так будет продолжаться... Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям", — сообщил глава Кабинета министров.

Пересмотр размеров пенсий в 2024-м

В Украине с 1 марта 2024 года изменились размеры пенсий благодаря индексации: минимально повысили выплаты на 100 гривен, а максимально — на 1,5 тыс. гривен. Увеличение пенсий в среднем составило для более 10 млн украинцев 8%.

Пенсии повысили для:

9,5 млн гражданских пенсионеров, получающих пенсию на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств,

97,8 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности из-за увечья или заболевания;

20,8 тыс. научных работников, госслужащих, работников органов местного самоуправления.

Также пересчитали пенсии для работающих пенсионеров. Размер повышения для каждого определяли индивидуально на основе продолжительности стажа и дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, омбудсмен считает неконституционной одну из норм закона о Госбюджете-2024. Из-за нее произошло занижение некоторых доплат к пенсиям.

Также мы писали, что в некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.