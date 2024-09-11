Пенсии в Украине — в правительстве рассказали, ждать ли индексации в 2025 году

Индексация пенсий — будет ли пересмотр выплат в 2025 году
Украинское правительство даже на фоне полномасштабной войны стремится обеспечивать социальные выплаты гражданам. В частности, не планирует отказываться от осовременивания пенсий в 2025 году.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Индексация пенсий в 2025 году
Как отметил Шмыгаль, все социальные выплаты покрываются за счет финансовой поддержки со стороны западных партнеров. Благодаря этому были сохранены выплаты в предыдущие годы. Ожидается, что в следующем году произойдет повышение в виде новой индексации пенсий.
"Благодаря финансовой поддержке мы сохранили все социальные выплаты. Все соцвыплаты, пенсии платятся. И так будет продолжаться... Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям", — сообщил глава Кабинета министров.
Пересмотр размеров пенсий в 2024-м
В Украине с 1 марта 2024 года изменились размеры пенсий благодаря индексации: минимально повысили выплаты на 100 гривен, а максимально — на 1,5 тыс. гривен. Увеличение пенсий в среднем составило для более 10 млн украинцев 8%.
Пенсии повысили для:
- 9,5 млн гражданских пенсионеров, получающих пенсию на общих основаниях;
- 596 тыс. пенсионеров силовых ведомств,
- 97,8 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности из-за увечья или заболевания;
- 20,8 тыс. научных работников, госслужащих, работников органов местного самоуправления.
Также пересчитали пенсии для работающих пенсионеров. Размер повышения для каждого определяли индивидуально на основе продолжительности стажа и дохода.
Что еще стоит знать
Напомним, омбудсмен считает неконституционной одну из норм закона о Госбюджете-2024. Из-за нее произошло занижение некоторых доплат к пенсиям.
Также мы писали, что в некоторых случаях специалисты Пенсионного фонда могут пересмотреть окончательный размер пенсии. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.
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