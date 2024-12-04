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Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

4 декабря 2024 06:27
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Индекс оливье 2024: как подорожал новогодний салат за год
На сколько в год в Украине подорожал салат Оливье. Графика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены в Украине растут почти каждый день. В ноябре подорожали почти все продукты питания. В частности, за десяток яиц теперь придется отдать чуть ли не 100 гривен. Эксперты объясняют такое удорожание продуктов снижением урожайности, ухудшением качества овощей и фруктов, а также скорым истощением запасов в прошлом году.

Новини.LIVE подсчитали, как за год выросла стоимость продуктов для приготовления Оливье и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

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Для сравнения цен на продукты для Оливье мы взяли классический рецепт этого новогоднего салата и сравнили стоимость ингредиентов для его приготовления сегодня и год назад. В рецепте указано количество продуктов для приготовления четырех порций оливье. Для анализа изменения цен на продукты мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Классический рецепт салата Оливье:

  • Вареная колбаса — 300 г
  • Зеленый горошек — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Картофель — 600 г
  • Соленые огурцы — 240 г
  • Морковь — 125 г
  • Майонез — 45 г
  • Соль
Сравнение цен на продукты для приготовления Оливье в Украине (ноябрь 2023 — ноябрь 2024 года)

Название продукта

Цена в грн по состоянию на ноябрь 2023 года

Цена в грн по состоянию на ноябрь 2024 года

Разница цен

Вареная колбаса (300 г)

98,21

119,43

+21,6%

Зеленый горошек (150 г)

19,45

21,01

+8,02%

Яйца (3 шт.)

16,65

23,40

+40,54%

Картофель (600 г)

7,21

18,07

+150,62%

Соленые огурцы (240 г)

41,97

49,97

+19,06%

Морковь (125 г)

1,09

3,88

+255,96%

Майонез 45 г

6,94

8,20

+11,15%

В общем

191,52

243,96

+27,3%


Как видим, все ингредиенты для приготовления Оливье существенно подорожали. Наибольший рост среди всех продуктов показали овощи. Морковь подорожала на 256%, а цены на картофель увеличились на 151%. Наименее подорожавшими продуктами оказались зеленый горошек и майонез. Цены на них выросли на 8% и 11% соответственно. 

В результате стоимость продуктов для приготовления Оливье за год выросла на 27%. В ноябре 2023 года для приготовления новогоднего салата вы потратили бы 191,52 грн. Сейчас на продукты для Оливье вы потратите 243,96 грн.

Индекс оливье 2024: как подорожал новогодний салат за год
Сравнение цен на продукты для приготовления Оливье. Инфографика: Новини.LIVE.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

По данным Государственной службы статистики, в октябре 2024 года отмечен значительный рост цен на продукты питания. Причем темпы удорожания ускорились: если в сентябре цены выросли на 1,5%, то в октябре этот показатель составил 3,3%. Особенно заметное повышение коснулось яиц (+18,1%) и овощей (+18,2%).

Основные изменения цен на продукты в октябре:

  • подсолнечное масло — +3,3%;
  • хлеб — +1,6%;
  • макаронные изделия — +1%;
  • мясо и мясопродукты — +0,7%;
  • молоко — +3,3%;
  • сливочное масло — +6,9%;
  • сыры твердые и мягкие — +2,9%.

Практически все категории продуктов в Украине демонстрируют рост цен. Дорожает мясо: курятина, свинина и говядина. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, причиной этого стали активизация экспорта, засуха, удорожание кормов и увеличение акцизов на дизельное топливо. Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на мясо, связанный с ростом стоимости кормов.

Также Гопка объяснил достаточно резкий рост цен на яйца. По его мнению, прежде всего, это связано с сезонным фактором.

"Традиционно, летом цены на яйца ниже из-за высшего предложения и необходимости быстро реализовать продукцию. В то же время осенью цены сезонно растут. Еще одной из причин удорожания яиц является рост себестоимости производства", — отметил эксперт.

Кроме того, заметно растут цены на овощи и молочную продукцию. Ожидается, что молочная продукция подорожает еще на 10–15% из-за отключения электроэнергии, нехватки сырья, удорожания кормов и логистики.

Экономист Олег Пенздзин назвал несколько основных факторов, влияющих на удорожание продуктов:

  • неблагоприятные погодные условия летом;
  • завершение уборки урожая;
  • удорожание кормовой базы и овощей;
  • сокращение объемов урожая

"Ну, а вторая причина в реальной действительности то, что у нас в структуре нашей потребительской корзины, увеличивается спрос на дешевый сегмент. То есть те люди, которые раньше себе позволяли купить мясо и рыбу дорогу, и так далее – сейчас активно выбирают из дешевых сегментов, потому что меньше денег", — добавил эксперт.

Согласно прогнозам Национального банка Украины, улучшение ситуации с инфляцией ожидается не раньше весны 2025 года. Новый урожай поможет в замедлении роста цен на сырьевые продукты, что может стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке.

Основными причинами повышения цен НБУ называет низкую урожайность, ухудшение качества овощей и фруктов, а также быстрое истощение запасов, накопленных в прошлом году. Эти факторы стали основой заметного роста цен во второй половине года, что привело к более высоким темпам инфляции, чем ожидалось.

За последние месяцы переработанные продукты подорожали на 8,9% по сравнению с прошлым годом. Это значительно превышает прогноз НБУ, предполагавший рост на уровне 5,9% к июню 2024 года.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции не ранее весны 2025 года, а к концу этого года инфляция на продукты питания может уменьшиться до 6%. В дальнейшем ожидается постепенное понижение инфляции благодаря росту объемов производства, улучшению логистики и снижению мировых цен на продовольствие. При благоприятных условиях к 2026 г. уровень продовольственной инфляции может снизиться до 3%.

Напомним, мы подсчитали индекс борща и рассказывали, насколько подорожали продукты для его приготовления. Цифры вас удивят.

Также мы писали, что нынешней осенью цены на овощи значительно выросли. Причиной этому является неблагоприятная погода, в том числе сильная жара и засуха летом, что негативно отразилось на урожае.

продукты деньги Украина инфляция цены в Украине оливье

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