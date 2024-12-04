Индекс оливье 2024: как подорожал новогодний салат за год

Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат
Цены в Украине растут почти каждый день. В ноябре подорожали почти все продукты питания. В частности, за десяток яиц теперь придется отдать чуть ли не 100 гривен. Эксперты объясняют такое удорожание продуктов снижением урожайности, ухудшением качества овощей и фруктов, а также скорым истощением запасов в прошлом году.
Новини.LIVE подсчитали, как за год выросла стоимость продуктов для приготовления Оливье и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.
Сколько вы потратите на Оливье
Для сравнения цен на продукты для Оливье мы взяли классический рецепт этого новогоднего салата и сравнили стоимость ингредиентов для его приготовления сегодня и год назад. В рецепте указано количество продуктов для приготовления четырех порций оливье. Для анализа изменения цен на продукты мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".
Классический рецепт салата Оливье:
- Вареная колбаса — 300 г
- Зеленый горошек — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Картофель — 600 г
- Соленые огурцы — 240 г
- Морковь — 125 г
- Майонез — 45 г
- Соль
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Как видим, все ингредиенты для приготовления Оливье существенно подорожали. Наибольший рост среди всех продуктов показали овощи. Морковь подорожала на 256%, а цены на картофель увеличились на 151%. Наименее подорожавшими продуктами оказались зеленый горошек и майонез. Цены на них выросли на 8% и 11% соответственно.
В результате стоимость продуктов для приготовления Оливье за год выросла на 27%. В ноябре 2023 года для приготовления новогоднего салата вы потратили бы 191,52 грн. Сейчас на продукты для Оливье вы потратите 243,96 грн.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
По данным Государственной службы статистики, в октябре 2024 года отмечен значительный рост цен на продукты питания. Причем темпы удорожания ускорились: если в сентябре цены выросли на 1,5%, то в октябре этот показатель составил 3,3%. Особенно заметное повышение коснулось яиц (+18,1%) и овощей (+18,2%).
Основные изменения цен на продукты в октябре:
- подсолнечное масло — +3,3%;
- хлеб — +1,6%;
- макаронные изделия — +1%;
- мясо и мясопродукты — +0,7%;
- молоко — +3,3%;
- сливочное масло — +6,9%;
- сыры твердые и мягкие — +2,9%.
Практически все категории продуктов в Украине демонстрируют рост цен. Дорожает мясо: курятина, свинина и говядина. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, причиной этого стали активизация экспорта, засуха, удорожание кормов и увеличение акцизов на дизельное топливо. Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на мясо, связанный с ростом стоимости кормов.
Также Гопка объяснил достаточно резкий рост цен на яйца. По его мнению, прежде всего, это связано с сезонным фактором.
"Традиционно, летом цены на яйца ниже из-за высшего предложения и необходимости быстро реализовать продукцию. В то же время осенью цены сезонно растут. Еще одной из причин удорожания яиц является рост себестоимости производства", — отметил эксперт.
Кроме того, заметно растут цены на овощи и молочную продукцию. Ожидается, что молочная продукция подорожает еще на 10–15% из-за отключения электроэнергии, нехватки сырья, удорожания кормов и логистики.
Экономист Олег Пенздзин назвал несколько основных факторов, влияющих на удорожание продуктов:
- неблагоприятные погодные условия летом;
- завершение уборки урожая;
- удорожание кормовой базы и овощей;
- сокращение объемов урожая
"Ну, а вторая причина в реальной действительности то, что у нас в структуре нашей потребительской корзины, увеличивается спрос на дешевый сегмент. То есть те люди, которые раньше себе позволяли купить мясо и рыбу дорогу, и так далее – сейчас активно выбирают из дешевых сегментов, потому что меньше денег", — добавил эксперт.
Согласно прогнозам Национального банка Украины, улучшение ситуации с инфляцией ожидается не раньше весны 2025 года. Новый урожай поможет в замедлении роста цен на сырьевые продукты, что может стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке.
Основными причинами повышения цен НБУ называет низкую урожайность, ухудшение качества овощей и фруктов, а также быстрое истощение запасов, накопленных в прошлом году. Эти факторы стали основой заметного роста цен во второй половине года, что привело к более высоким темпам инфляции, чем ожидалось.
За последние месяцы переработанные продукты подорожали на 8,9% по сравнению с прошлым годом. Это значительно превышает прогноз НБУ, предполагавший рост на уровне 5,9% к июню 2024 года.
Национальный банк прогнозирует снижение инфляции не ранее весны 2025 года, а к концу этого года инфляция на продукты питания может уменьшиться до 6%. В дальнейшем ожидается постепенное понижение инфляции благодаря росту объемов производства, улучшению логистики и снижению мировых цен на продовольствие. При благоприятных условиях к 2026 г. уровень продовольственной инфляции может снизиться до 3%.
Напомним, мы подсчитали индекс борща и рассказывали, насколько подорожали продукты для его приготовления. Цифры вас удивят.
Также мы писали, что нынешней осенью цены на овощи значительно выросли. Причиной этому является неблагоприятная погода, в том числе сильная жара и засуха летом, что негативно отразилось на урожае.
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