Пенсии и зарплаты в Украине — в Раде сообщили, задержат ли выплаты

Денежные купюры. Фото: ukrayina.pl

В Верховной Раде прокомментировали информацию о возможной задержке социальных выплат в начале 2024 года. Речь идет об угрозе изменения графика выплат из-за задержания финансовой помощи Украине.

Об этом сообщил заместитель главы комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

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Как отметил народный депутат, несмотря на попытки некоторых лидеров европейских стран заблокировать предоставление финансовой помощи для Украины, Европейский Союз (ЕС) сможет найти способ ее выделить. Украинские власти надеются, что деньги от ЕС все равно поступят.

"Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства", — отметил политик.

По его словам, решающего момента ждать недолго, до 1 февраля. Именно тогда в ЕС состоится заседание, где будет рассмотрен украинский вопрос, а именно — предоставление обещанной помощи в размере 50 млрд евро сроком на четыре года.

Пока соответствующую помощь блокируют две страны: Венгрия и Словакия. Киев надеется, что в Евросоюзе найдут способ обойти несогласие этих двух стран и использовать другие механизмы выделения финансирования Украине.

Нардеп отметил, что даже если сейчас средств от ЕС не будет, у Украины достаточно запаса прочности для своевременной выплаты заработных плат бюджетникам, пенсиям и социальной помощи.

В конце 2023 года глава Министерства экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times сообщила, что Украина может отложить выплату зарплаты и пенсий, если не поступит обещанная финансовая помощь в начале года от западных партнеров.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году должна сократиться заработная плата государственных служащих в рамках правительственного постановления №1409. Известно, как могут измениться суммы и не спровоцирует ли это дефицит кадров.

Также писали, что в Государственной службе по вопросам труда рассказали, что в 2024 году должна снова стать обязательной индексация заработной платы. Работникам восстановили соответствующее право, приостановленное в 2023 году.