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Ймовірна затримка соцвиплат в Україні — у Раді зробили заяву

23 січня 2024 08:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії та зарплати в Україні — у Раді повідомили, чи затримають виплати
Грошові купюри. Фото: ukrayina.pl
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді прокоментували інформацію про можливу затримку соціальних виплат на початку 2024 року. Йдеться про загрозу зміни графіку виплат через затримання фінансової допомоги Україні.

Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

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Як зазначив народний депутат, попри намагання деяких лідерів європейських країн заблокувати надання фінансової допомоги для України, Європейський Союз (ЄС) зможе знайти спосіб її виділити. Українська влада сподівається, що гроші від ЄС все одно надійдуть.

"Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов’язання", — зазначив політик.

За його словами, вирішального моменту чекати недовго, до 1 лютого. Саме тоді у ЄС відбудеться засідання, де розглянуть українське питання, а саме — надання обіцяної допомоги у розмірі 50 млрд євро терміном на чотири роки.

Поки що відповідну допомогу блокують дві країни: Угорщина та Словаччина. Київ сподівається, що в Євросоюзі знайдуть спосіб обійти незгоду цих двох країн та задіяти інші механізми виділення фінансування Україні.

Нардеп зауважив, що навіть якщо зараз коштів від ЄС не буде, в України достатньо запасу міцності для вчасної виплати заробітних плат бюджетникам, пенсій та соціальної допомоги.

Наприкінці 2023 року голова Міністерства економіки Юлія Свириденко в коментарі Financial Times повідомила, що Україна може відкласти виплату зарплати та пенсій, якщо не надійде обіцяна фінансова допомога на початку року від західних партнерів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році має скоротитися заробітна плата державних службовців, у рамках урядової постанови №.1409. Відомо, як можуть змінитися суми та чи не спровокує це дефіцит кадрів.

Також писали, що у Державній службі з питань праці розповіли, що у 2024 році має знову стати обов'язковою індексація заробітної плати. Працівникам поновили відповідне право, призупинене у 2023-му.

Верховна Рада
зарплати
виплати
соцвиплати

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