Илон Маск стал долларовым триллионером: что принесло бизнесмену большие деньги

Илон Маск, пачка долларов. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чей личный капитал превысил отметку в один триллион долларов. Толчком к такому росту стало первичное размещение акций космической компании SpaceX, которое вызвало значительный интерес среди инвесторов.

Об этом сообщило издание Reuters, передают Новини.LIVE.

Сколько стоят активы Маска

По информации медиа, во время выхода на биржу SpaceX смогла привлечь около 75 млрд долларов. Поскольку контрольный пакет акций компании принадлежит Маску, рыночная оценка его активов резко выросла.

До проведения IPO состояние Маска оценивалось примерно в 780 млрд долларов. После старта биржевых торгов стоимость его активов превысит 1,1 трлн долларов.

Помимо SpaceX, значительную часть состояния предпринимателя составляют его доли в Tesla, платформе X и ряде других технологических компаний. Именно сочетание этих активов позволило ему приблизиться к историческому финансовому рекорду.

Читайте также:

Эксперты обращают внимание, что отрыв Маска от других самых богатых людей планеты является рекордным. По их оценкам, состояние ближайшего преследователя в рейтингах миллиардеров составляет около 300 млрд долларов.

На чем разбогател Илон Маск

Мировую известность Илон Маск приобрел благодаря развитию Tesla и SpaceX, которые стали одними из самых известных компаний в сферах электротранспорта и космических технологий. Позже он усилил свое влияние после приобретения в 2022 году социальной сети Twitter, которую впоследствии переименовал в X.

Сегодня сфера его интересов охватывает не только автомобилестроение и освоение космоса, но и спутниковую связь, искусственный интеллект и цифровые медиа.

В то же время деятельность миллиардера продолжает вызывать споры. Сторонники называют его одним из самых влиятельных новаторов современности и отмечают его роль в развитии технологий. В свою очередь, критики подчеркивают риски чрезмерной концентрации финансовых ресурсов и общественного влияния в руках одного человека, а также обращают внимание на его активное участие в политических дискуссиях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько зарабатывают украинские чиновники. За последний год численность сотрудников государственных органов власти сократилась, а оплата труда выросла. Министерство финансов обнародовало актуальные данные о средней заработной плате в ОГА.

Также Новини.LIVE писали, сколько нужно откладывать из зарплаты ежемесячно. Украинцам рекомендуют создать запас средств, который поможет пережить трудные времена, не влезая в долги и кредиты. Накоплений должно быть столько, чтобы была возможность покрывать все свои базовые потребности.