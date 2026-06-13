Ілон Маск став доларовим трильйонером: що принесло бізнесмену великі гроші

Ілон Маск, пачка доларів. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, чий особистий капітал перевищив позначку в один трильйон доларів. Поштовхом до такого зростання стало первинне розміщення акцій космічної компанії SpaceX, яке викликало значний інтерес серед інвесторів.

Про це повідомило видання Reuters, передають Новини.LIVE.

Скільки коштують активи Маска

За інформацією медіа, під час виходу на біржу SpaceX змогла залучити близько 75 млрд доларів. Оскільки контрольний пакет акцій компанії належить Маску, ринкова оцінка його активів різко зросла.

До проведення IPO статки Маска оцінювалися приблизно у 780 млрд доларів. Після старту біржових торгів вартість його активів перевищить 1,1 трлн доларів.

Крім SpaceX, значну частину багатства підприємця формують його частки в Tesla, платформі X та низці інших технологічних компаній. Саме поєднання цих активів дозволило йому наблизитися до історичного фінансового рекорду.

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Експерти звертають увагу, що відрив Маска від інших найбагатших людей планети є рекордним. За їхніми оцінками, статки найближчого переслідувача в рейтингах мільярдерів становлять близько 300 млрд доларів.

На чому багатів Ілон Маск

Світову популярність Ілон Маск здобув завдяки розвитку Tesla та SpaceX, які стали одними з найвідоміших компаній у сферах електротранспорту та космічних технологій. Пізніше він посилив свій вплив після придбання у 2022 році соціальної мережі Twitter, яку згодом перейменував на X.

Сьогодні сфера його інтересів охоплює не лише автомобілебудування та освоєння космосу, а й супутниковий зв’язок, штучний інтелект і цифрові медіа.

Водночас діяльність мільярдера продовжує викликати суперечки. Прихильники називають його одним із найвпливовіших новаторів сучасності та відзначають його роль у розвитку технологій. Натомість критики наголошують на ризиках надмірної концентрації фінансових ресурсів і суспільного впливу в руках однієї людини, а також звертають увагу на його активну участь у політичних дискусіях.

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