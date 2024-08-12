Тарифы на газ в 2024 году — в Европе стремительно дорожает голубое топливо

Газовые вентили. Фото: naftogaz

В августе европейский газ подскочил в цене до максимума в 2024 году. Эксперты объяснили, почему стоимость голубого топлива держится на самом высоком уровне с декабря 2023 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как отмечается, цены на европейский природный газ держатся на самом высоком уровне с декабря прошлого года. Так, фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подскочили на 2%, до 41,2 евро за мегаватт-час, что в пересчете составляет около 460 долларов за тысячу кубических метров. Соответствующий рост стоимости наблюдается две последние недели.

Как отмечает агентство, цены растут из-за опасений по поводу снабжения российскими газопроводами, что стимулирует рост объемов импорта по морю. В то же время, российский газ в дальнейшем поступает через пункт Суджа на госгранице, даже после того, как ВСУ установили контроль над городом.

"Цены на энергоносители в Европе выросли, а на прошлой неделе подорожал природный газ из-за беспокойства по поставкам по российским трубам через Украину", — отмечают журналисты.

Импорт сжиженного газа в Европу упал в июле, в то время как Азия получила наибольшее количество из Соединенных Штатов с 2021 года, свидетельствуют данные отслеживания судов.

По информации S&P Global Commodity Insights, снижение спроса на голубое топливо в Азии в августе частично из-за падения температуры и роста геополитического риска на Ближнем Востоке оказывает влияние на прибыльность маршрутов его транспортировки, открывая потенциал для перенаправления большего объема грузов из США в Европу.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты рассказали, во сколько обходится украинцам электрическая энергия от зарядных систем типа "экофлоу". Цены не только в несколько раз выше, но и дорого обойдется стоимость ремонта такого оборудования.

Также мы писали, что украинские потребители газа уже несколько лет вместо одной привычной коммунальной платежки получают две: за использованный газ и его распределение. В то же время, часть граждан может отказаться от уплаты счета за доставку голубого топлива.