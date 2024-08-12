Тарифи на газ у 2024 році — у Європі стрімко дорожчає блакитне паливо

Газові вентилі. Фото: naftogaz

У серпні європейський газ підскочив у ціні до максимуму у 2024 році. Експерти пояснили, чому вартість блакитного палива тримається на найвищому рівні з грудня 2023 року.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Як зазначається, ціни на європейський природний газ тримаються на найвищому рівні з грудня минулого року. Так, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах підскочили на 2%, до 41,2 євро за мегават-годину, що у перерахунку становить близько 460 доларів за одну тисячу кубічних метрів. Відповідне зростання вартості спостерігається два останні тижні.

Як зазначає агенція, ціни ростуть через побоювання з приводу постачання російськими газопроводами, що стимулює зростання обсягів імпорту морем. Водночас, російський газ надалі надходить через пункт Суджа на держкордоні, навіть після того, як ЗСУ встановили контроль над містом.

"Ціни на енергоносії в Європі зросли, а минулого тижня подорожчав природний газ через занепокоєння щодо поставок російськими трубами через Україну", — зазначають журналісти.

Імпорт зрідженого газу до Європи впав у липні, тоді як Азія отримала найбільше обсягів із Сполучених Штатів з 2021 року, свідчать дані відстеження суден.

За інформацією S&P Global Commodity Insights, зниження попиту на блакитне паливо в Азії у серпні частково через падіння температури та зростання геополітичного ризику на Близькому Сході має вплив на прибутковість маршрутів його транспортування, "відкриваючи потенціал для перенаправлення більшого обсягу вантажів із США у Європу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти розповіли, у скільки обходиться українцям електрична енергія від зарядних систем типу "екофлоу". Ціни не тільки вищі у кілька разів, але й дорого обійдеться вартість ремонту такого обладнання.

Також ми писали, що українські споживачі газу вже кілька років замість однієї звичної комунальної платіжки отримують дві: за використаний газ та за його розподіл. Водночас частина громадян може відмовитись від сплати рахунку за доставку блакитного палива.