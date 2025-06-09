єВідновлення в 2025 году - почему клиенты Ощадбанка могут потерять деньги

Парень проходит мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентов государственного Ощадбанка могут лишить доступа к деньгам после продажи жилья в рамках программы єВідновлення. Все из-за жестких правил финансового мониторинга.

Об этом 7 июня 2025 года написала украинка на сайте Минфин.

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По словам одной из клиенток банка, в марте 2025 года она продала собственную квартиру по программе єВідновлення. Деньги с продажи ей перечислили на карту ПриватБанка. Впоследствии женщине понадобились наличные для покупки нового жилья, однако для того, чтобы обменять гривны на доллары, украинка трижды в день, в период с 18 марта по 25 марта, переводила на свой счет Ощадбанка по 29 999 грн.

В Ощадбанке заблокировали средства еВідновлення. Скриншот: Минфин

"Вдруг, 25 марта так называемый финансовый мониторинг заблокировал мой счет. В тот же день я физически подала в отделение Ощадбанка оригинал своего договора купли-продажи квартиры. Работница его отсканировала и подала в финмониторинг при мне и ответила, что счет должны разблокировать в течение двух недель. Но счет до сих пор не разблокировали", — говорится в ее сообщении.

Женщина подчеркивает: она ежедневно общается с руководительницей отделения, которая принимала договор купли-продажи квартиры. В ответ клиентке говорят, что:

"Очередь на разблокировку очень большая. Очень много недовольных людей. Все ждут, и вы ждите. Кто-то ждет уже 4 месяца", — написала она.

Клиентка жалуется, что ей до сих пор не озвучили никаких сроков по разблокированию денег.

єВідновлення 2025 — в каких банках можно получить выплаты

Украинцы, чье жилье было разрушено, получают компенсацию в виде сертификата по которому покупают себе новое жилье. По словам юриста Андрея Топчия, основной банк для выплат компенсаций — Ощадбанк.

Впрочем, когда украинцы получат деньги, они могут перевести их на счет в другом банке. Однако могут возникать некоторые вопросы технические вопросы, например относительно банковских комиссий.

Ранее мы уже рассказывали об услуге, которую часто навязывают клиентам Ощадбанка. Не все граждане знают, что от нее можно отказаться.

Также напомним, что в Ощадбанке сложная процедура для возврата средств, которые были потеряны в терминалах. Так, банк установил особые правила.