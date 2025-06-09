Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы єВідновлення и Ощадбанк — о какой опасности должны знать украинцы

єВідновлення и Ощадбанк — о какой опасности должны знать украинцы

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 06:01
єВідновлення в 2025 году - почему клиенты Ощадбанка могут потерять деньги
Парень проходит мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентов государственного Ощадбанка могут лишить доступа к деньгам после продажи жилья в рамках программы єВідновлення. Все из-за жестких правил финансового мониторинга.

Об этом 7 июня 2025 года написала украинка на сайте Минфин.

Реклама
Читайте также:

єВідновлення в Ощадбанке — что известно о проблеме

По словам одной из клиенток банка, в марте 2025 года она продала собственную квартиру по программе єВідновлення. Деньги с продажи ей перечислили на карту ПриватБанка. Впоследствии женщине понадобились наличные для покупки нового жилья, однако для того, чтобы обменять гривны на доллары, украинка трижды в день, в период с 18 марта по 25 марта, переводила на свой счет Ощадбанка по 29 999 грн.

null
В Ощадбанке заблокировали средства еВідновлення. Скриншот: Минфин

"Вдруг, 25 марта так называемый финансовый мониторинг заблокировал мой счет. В тот же день я физически подала в отделение Ощадбанка оригинал своего договора купли-продажи квартиры. Работница его отсканировала и подала в финмониторинг при мне и ответила, что счет должны разблокировать в течение двух недель. Но счет до сих пор не разблокировали", — говорится в ее сообщении.

Женщина подчеркивает: она ежедневно общается с руководительницей отделения, которая принимала договор купли-продажи квартиры. В ответ клиентке говорят, что:

"Очередь на разблокировку очень большая. Очень много недовольных людей. Все ждут, и вы ждите. Кто-то ждет уже 4 месяца", — написала она.

Клиентка жалуется, что ей до сих пор не озвучили никаких сроков по разблокированию денег.

єВідновлення 2025 — в каких банках можно получить выплаты

Украинцы, чье жилье было разрушено, получают компенсацию в виде сертификата по которому покупают себе новое жилье. По словам юриста Андрея Топчия, основной банк для выплат компенсаций — Ощадбанк.

Впрочем, когда украинцы получат деньги, они могут перевести их на счет в другом банке. Однако могут возникать некоторые вопросы технические вопросы, например относительно банковских комиссий.

Ранее мы уже рассказывали об услуге, которую часто навязывают клиентам Ощадбанка. Не все граждане знают, что от нее можно отказаться.

Также напомним, что в Ощадбанке сложная процедура для возврата средств, которые были потеряны в терминалах. Так, банк установил особые правила.

Ощадбанк деньги банки єВідновлення банковские счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации