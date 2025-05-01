Минимальная пенсия 2025 — где взять деньги на повышение выплат

Купюры по 1 тысяче гривен. Фото: УНИАН

Минимальная пенсия в Украине в 2025 году установлена на уровне 2024 года — 2 361 гривна. Показатель решили не менять, учитывая нехватку средств в бюджете, однако выплаты все же можно повысить.

О такой возможности сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Политик изложил главные условия, выполнение которых позволит властям повысить размер минимальной пенсии в Украине. Это:

детенизация экономики;

оптимизация государственных расходов;

пенсионная реформа.

При этом главным источником финансирования повышения минимальной пенсии Гетманцев называет детенизацию.

"В прошлом году благодаря системной работе в этом направлении, а я постоянно занимаюсь этим вопросом — в бюджет дополнительно поступил эквивалент в 2,5 млрд долларов — это почти в 4 раза больше озвученной мной потребности. Если усиливать борьбу с "тенью" — вполне реально пополнить бюджет суммой не менее 4 млрд долларов", — отметил Гетманцев.

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не согласен с утверждением, что государство не может профинансировать повышение пенсионных выплат, пока по меньшей мере 400 млрд гривен экономики находится в "тени".

В меньшем смысле повысить пенсии украинцам можно, если оптимизировать государственные расходы. По мнению Гетманцева, в бюджете малопродуктивные и даже неэффективные расходы на сумму в 50 млрд гривен.

Поэтому повышение пенсий будет означать, что вырастут расходы на потребление, ведь пенсионеры, тратя средства на продукты питания, одежду, лекарства и т.д., фактически направят их на поддержку национальной экономики и отечественного производителя.

"Впоследствии они вернутся государству в виде налогов — и это будет куда продуктивнее и результативнее, чем всевозможные "кэшбеки", — подчеркнул политик.

Далее власти нужно сосредоточиться на комплексной пенсионной реформе. Например — запустить накопительную систему, когда для каждого работающего гражданина часть отчислений пойдет на конкретно его будущую пенсию.

Также важно реанимировать третий уровень системы — добровольное пенсионное страхование, что позволит еще больше увеличить пенсии, ведь все смогут откладывать себе дополнительные средства на лучшую жизнь после выхода на заслуженный отдых. А чтобы эти средства не обесценивались, надо перезагрузить фондовый рынок.

"Главное — поэтапно отходить от всех видов специальных пенсий (кроме связанных с вредными для здоровья условиями труда). Нужно применять единый и справедливый подход, а определять уровень пенсий должен не статус или бывшая должность, а сделанные за время трудовой деятельности страховые отчисления", — подытожил Гетманцев.

Напомним, что украинцам позволяют переоформить пенсию, если умирает один из супругов. В этом году для некоторых выплата в случае потери кормильца составит минимум 4,7 тыс. гривен. Узнавайте также, кто из пенсионеров может получить дополнительные выплаты в 550 гривен.