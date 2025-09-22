Видео
Фальшивая или нет — как проверить купюру в 100 долларов

Фальшивая или нет — как проверить купюру в 100 долларов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 18:05
Настоящие 100 долларов — по каким признакам можно выявить подделку
Купюры в 100 долларов. Фото: УНИАН

Американский доллар постоянно эволюционирует, что обеспечивает этой валюте пребывание на господствующих позициях на рынке валют. Благодаря самым современным технологиям доллар надежно защищен от подделок, однако шанс наткнуться на фальшивую купюру все же существует.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как проверить 100 долларов на подлинность.

По каким признакам можно определить, что 100 долларов фальшивые

Настоящие доллары печатаются на плотной бумаге из хлопка и льна, которая немного растягивается, говорится на сайте uscurrency.gov.

null
Настоящие сто долларов. Скриншот

Зато подделку почти всегда создают на тонком материале, поэтому купюру легко надорвать. Также на настоящих 100 долларах есть другие защитные элементы, среди которых:

  • рельефная печать;
  • одинаковые серийные номера возле изображения Франклина;
  • синяя лента с трехмерным эффектом посередине банкноты.

Проверить банкноту 100 долларов на подлинность лучше всего на специальных устройствах. Они есть в финансовых учреждениях, поэтому можно обратиться туда и отдать валюту кассиру на проверку.

Если же вы усомнились в подлинности 100 долларов, которые держите дома, тогда внимательно осмотрите свои деньги. Банкнота, вероятно, будет фальшивой, если:

  • на ней не будет водяных знаков или же они плохо отображаются на бумаге;
  • нанесен несуществующий номинал;
  • на купюре есть портрет другого президента (на 100 долларах изображен Бенджамин Франклин);
  • на деньгах неправильные или отсутствуют рисунки;
  • купюру напечатали на некачественной бумаге;
  • цвета на купюре отличаются;
  • меньший или больший размер банкноты.

Водяные знаки и рельефные элементы лучше проверять на свет. Что касается цвета, то настоящие 100 долларов всегда печатаются с использованием черной краски на лицевой стороне и зеленой — на обороте. А цвет номинала меняется в зависимости от угла обзора. Также можно взять увеличительное стекло, тогда на настоящей купюре найдете надпись United States of America.

Напомним, что при пересечении границы у украинцев могут забрать их сбережения. Так произойдет, если гражданин не задекларирует сумму в эквиваленте более 10 тысяч евро. Узнавайте также, какой будет цена 100 долларов в ближайшее время.

банки валюта деньги сбережения долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
