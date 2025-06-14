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Главная Финансы Есть одно условие — когда ФЛП могут не платить налоги

Есть одно условие — когда ФЛП могут не платить налоги

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Дата публикации 14 июня 2025 16:22
Налоги во время войны — когда и почему ФЛП могут их не платить
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие налоги разрешили не платить во время войны Что еще должны знать украинцы

Уплата налогов в Украине во время войны — особенно актуальный вопрос для каждого. Дело в том, что все поступления государство направляет на финансирование армии и обороны. Однако в 2025 году платить налоги можно не всем гражданам.

Так, например, если ФЛП на службе не имеет бизнеса во время мобилизации, тогда ему не нужно платить налоги и сборы, пишет издание РБК-Украина.

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Какие налоги разрешили не платить во время войны

Адвокат "Адвокатского бюро Романа Сацыка" Мария Ганина объяснила, что государство освободило мобилизованных предпринимателей от начислений, уплаты и представления налоговой отчетности. Военные, в частности, могут не платить:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • единый налог;
  • военный сбор.

При этом если в армию попал ФЛП у которого есть наемные работники, тогда он может на время службы уполномочить другое лицо заниматься налоговыми выплатами.

"Однако в таком случае должны начисляться и удерживаться налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников",— сказала Ганина.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, в конце мая Государственная налоговая служба (ГНС) начала отправлять гражданам письма, в которых приглашала их лично объяснить факт получения средств от продажи товаров онлайн на личную банковскую карточку.

Ранее мы рассказывали, как ФЛП заранее подготовиться к налоговой проверке, чтобы уберечь нервы во время встречи с налоговиками.

Также мы писали, что на компенсацию налогов в 2025 году могут рассчитывать украинцы, которые предоставляют жилье ВПЛ. Такая возможность есть у физических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), осуществляющих соответствующую деятельность.

ФЛП налоги деньги мобилизация война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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