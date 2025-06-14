Податки під час війни — коли і чому ФОПи можуть їх не платити

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сплата податків в Україні під час війни — особливо актуальне питання для кожного. Річ у тому, що усі надходження держава спрямовує на фінансування армії та оборони. Однак у 2025 році платити податки потрібно не усім громадянам.

Так, наприклад, якщо ФОП на службі не має бізнесу під час мобілізації, тоді йому не потрібно платити податки та збори, пише видання РБК-Україна.

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Адвокатка "Адвокатського бюро Романа Сацика" Марія Ганіна пояснила, що держава звільнила мобілізованих підприємців від нарахувань, сплати та подання податкової звітності. Військові, зокрема, можуть не сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

військовий збір.

Водночас якщо до армії потрапив ФОП, який має найманих працівників, тоді він може на час служби уповноважити іншу особу займатися податковими виплатами.

"Проте в такому разі мають нараховуватись й утримуватись податки та збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників", — сказала Ганіна.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, наприкінці травня Державна податкова служба (ДПС) почала надсилати громадянам листи, у яких запрошувала їх особисто пояснити факт отримання коштів від продажу товарів онлайн на особисту банківську картку.

Раніше ми розповідали, як ФОПам заздалегідь підготуватися до податкової перевірки, щоби вберегти нерви під час зустрічі із податківцями.

Також ми писали, що на компенсацію податків у 2025 році можуть розраховувати українці, які надають житло ВПО. Така можливість є у фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), які здійснюють відповідну діяльність.