Податкова накладна у 2025 році — чому штрафують підприємців

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які є платниками ПДВ, мають подавати податкову декларацію. Це потрібно для обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту, які виникають з цього податку.

Редакція Новини.LIVE розповідають, як покарають українців, які не подадуть вчасно податкову накладну у 2025 році.

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Що потрібно знати про реєстрацію податкової накладної

Податкова накладна, як зазначається на сайті Державної податкової служби, створюється на дату появи податкового зобов’язання. Тобто, коли людина вперше надає товар, роботу, послугу, або якщо отримала за них гроші. Для реєстрації

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до 5 числа (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 18 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, складених за операціями, – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені;

для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 18 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

Якщо несвоєчасно зареєструвати накладну — що тоді буде

Розмір штрафних санкцій визначається у Податковому кодексі України (у статті 201). Так, за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних штраф сягає 2% обсягу постачання (без ПДВ), але не може перевищувати суму у понад 1 020 гривень.

Раніше ми розповідали, що Податкова служба надсилає деяким українцям листи та вимагає, щоби отримувачі з'явилися у відділення ДПС. Причина — продажі товарів в інтернеті й отримання доходу без реєстрації ФОП. Також дізнавайтесь, як ФОПам заздалегідь підготуватися до податкової перевірки та уникнути багатьох проблем.