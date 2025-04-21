Налог за кредиты — сколько придется заплатить в 2025 году

Есть время до 1 мая — какой налог должны уплатить украинцы
Иногда банки и коллекторские агентства списывают должникам непогашенные кредиты, если люди соглашаются погасить часть задолженности. Однако важно помнить, что прощенный банком кредит подлежит налогообложению.
Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы (ГНС) в Ивано-Франковской области.
Если списали кредит — какие налоги надо заплатить
Как отметили в ведомстве, государство считает это вашим доходом, поэтому вы обязаны до 1 мая 2025-го подать декларацию за прощенный кредит в 2024-м и уплатить:
- 18% НДФЛ;
- 1,5% — военный сбор.
При этом, как отмечается, декларирование дохода полученного в виде дополнительного блага является обязательным при одном условии: сумма долга должна превышать 25% минимальной зарплаты (в расчете на год), по состоянию на 1 января отчетного налогового года. За 2024 год этот показатель составляет 1 775 грн.
"В этом году налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане подают до 1 мая 2025 года, а задекларированную сумму НДФЛ и военного сбора — 1 августа", — подчеркнули в налоговой.
Как избежать долгов, если уже оформили кредит
Никто из заемщиков не застрахован от проблем с кредитом. Но избежать долгов реально, если к оформлению займа отнестись серьезно. Например, обязательно нужно:
- внимательно просмотреть условия предлагаемого кредитного соглашения. Особое внимание нужно уделить самому договору, где говорится о сроках возврата кредита, процентной ставке и комиссии;
- сравнить сумму кредита и расходов на его обслуживание (проценты и комиссии) со своими доходами. Если за месяц условно нужно будет отдавать кредитору более 40% доходов — придется ограничить свое потребление или отказаться от кредита.
Напомним, что украинские банки редко прибегают к процедуре списания долгов. Для этого должны возникнуть определенные условия.
Также мы рассказывали, почему украинцам нельзя не возвращать кредит банку. За такие действия финансовые учреждения могут жестко наказать клиента.
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