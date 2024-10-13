Пенсия без достаточного стажа — сколько можно получать в Украине

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Чтобы выйти на пенсию в Украине, необходимо иметь достаточное количество страхового стажа. Этот показатель варьируется в зависимости от возраста, когда человек планирует уйти на пенсию.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №265.

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Какую пенсию могут получить граждане без стажа

Украинцы, достигшие 65-летнего возраста, но не получившие необходимого количества страхового стажа для получения пенсии, могут претендовать на специальную социальную помощь. Эта выплата предоставляется вместо пенсии, когда гражданин не отвечает требованиям по минимальному стажу.

Напомним, что для выхода на пенсию в 2024 году установлены следующие минимальные требования к страховому стажу:

В 60 лет — необходимо иметь не менее 31 года стажа;

В 63 года — минимум 21 год стажа;

В 65 лет — достаточно 15 лет страхового стажа.

Для украинцев, которые не имеют права на пенсию из-за недостаточного количества страхового стажа, государство оказывает социальную помощь, которая рассчитывается как 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На сегодняшний день это составляет 708,3 гривны.

Однако, согласно законодательству, размер такой помощи не может быть ниже 2 361 гривны. Поэтому государство увеличивает выплату до установленного минимума, чтобы поддержать лиц, не имеющих права на пенсию.

Важно отметить, что эта помощь оказывается не всем. Ее могут получить только пенсионеры, не имеющие других источников дохода, таких как зарплата или другие выплаты. То есть помощь назначается тем, у кого нет финансовой поддержки для обеспечения своей жизни.

Что еще нужно знать

Напомним, некоторым украинцам могут прекратить выплаты пенсии. Это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Однако пенсионеры могут возобновить выплаты как в Украине, так и за границей.

Также мы писали, что в Украине планируется расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к представлению на рассмотрение парламента.