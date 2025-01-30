Запуск е-гривны в Украине — останутся ли расчеты наличными

Две купюры по 1 тысяче гривен. Фото: УНИАН

Появление цифровых денег вовсе не означает, что в Украине из обращения исчезнут наличные расчеты. Гривна, как и раньше, будет оставаться законным платежным средством.

Об этом в колонке для издания "Украинская правда" написал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан.

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Электронная гривна будет лишь дополнительной опцией для наличных денег и средств, которые хранятся на банковских счетов. Отказываться от наличной гривны Нацбанк не планирует.

"Пользователи смогут без ограничений самостоятельно выбирать, какой формой гривны (наличной или безналичной, в частности е-гривной) осуществлять свои расчеты", — рассказал представитель НБУ.

Шабан также отметил, что отказаться от наличной гривны сейчас вообще нереально. Поскольку продолжается полномасштабная война с РФ, у граждан "должен быть быстрый и удобный доступ к денежным средствам, в частности к наличным".

Когда в Украине появится гривна

Сейчас в Нацбанке решают, нужно ли запускать экспериментальный проект для проверки функционала электронной гривны. Если замысел решат реализовать, то цифровой валютой сможет пользоваться население и поставщики платежных услуг.

Так в НБУ проверят, способна ли электронная гривна взять на себя функции денег и удовлетворять потребности пользователей.

Тем временем в Украине могут заменить копейки традиционным для денежной культуры страны "шагом". Эта денежная единица использовалась украинцами еще во времена существования Гетманщины и УНР, но впоследствии была вытеснена российскими деньгами.

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