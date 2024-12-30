Курс долара в Україні — до чого готуватися в 2025 році

Дівчина рахує долари. Фото: Unsplash

Курс долара у 2025 році може сягнути позначки у 50 грн. Цей показник закладуть у ціну товарів.

Про це сказав в етері програми День.LIVE, експерт Юрій Гаврилечко.

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За його словами, імпортери закладатимуть ризики у свої розрахунки, оскільки Україна імпортує навіть базові складники, без яких неможливо виготовити харчові продукти. Натомість рівень власного виробництва є занизьким.

"Це неявний курс, ви його так не побачите. Цей курс буде закладатися в ціну абсолютно всіх товарів, які є", — сказав Гаврилечко.

Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 42 грн

Національний банк України (НБУ) на останній день 2024 року змінив курс гривні до долара. Так, американська валюта оновила свій історичний максимум.

Відомо, що згідно з рішенням регулятора, офіційний курс 31 грудня 2024 року вперше в історії незалежної України перетне позначку у 42 грн і буде на рівні 42,039 грн за один долар. Напередодні, 30 числа, курс гривні становив 41,9403 грн за долар.

Примітно, що востаннє максимальні показники фіксувалися зовсім нещодавно — 24 грудня Нацбанк встановив курс 41,9910 грн/долар. Тож за підсумками 2024 року девальвація гривні до американського долала склала 9,6%, а до євро — 3,9%.

Що буде з доларом у 2025 році

Аналітики впевнені, що наступного року не варто чекати, що долар раптом почне дешевшати. Так, доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції сайту Новини.LIVE попереджав, що психологічну позначку у 42 грн долар перетне вже найближчим часом.

"Зараз важко казати, скільки коштуватиме долар під кінець 2025 року, але точно більше за 42 грн", — зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що на валютному ринку в Україні можуть відбутися кардинальні зміни у 2025 році. Це станеться, якщо партнери змусять країну погодитися на мирні переговори з Росією.

Також ми писали про те, чи може Україна прив'язати гривню до євро і що тоді станеться з курсом.