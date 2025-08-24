Можно ли оформить базовую социальную помощь семье, которая уже получает другие выплаты — ответ ПФУ

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Наиболее уязвимые категории украинцев с июля 2025 года получают от государства так называемую базовую социальную помощь — несколько социальных выплат, объединенных в одну. Таким образом власти решили несколько облегчить жизнь гражданам, претендующим на получение нескольких видов пособий, избавив их от необходимости собирать большое количество справок.

Однако у украинцев до сих пор остаются вопросы по оформлению некоторых соцвыплат, в том числе и по получению базовой социальной помощи. Поэтому редакция Новини.LIVE объясняет, кто точно может претендовать на выплату 4,5 тысячи гривен.

Что нужно знать о назначении базовой социальной помощи

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), право оформить имеют граждане, которые по состоянию на 1 июля 2025 года получают одну или более госвыплат, а именно:

соцпомощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей, которые воспитываются одинокими матерями;

помощь на детей из многодетных семей;

временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

В этом перечне есть семьи, которым государство уже начисляет выплаты, но с июля отныне порядок назначения и объединения помощи происходит по единому механизму — базовой социальной помощи.

Кому откажут в назначении базовой социальной помощи

Ее не получат семьи, в составе которых в начале расчетного периода есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые более трех месяцев:

не работали официально;

не отбывали срочную или контрактную службу в армии:

не занимались предпринимательской или независимо профессиональной деятельностью;

не учились по дневной или дуальной форме образования;

не состояли на учете в службе занятости как безработные.

Эти нормы утвердил Кабмин в своем постановлении о назначении базовой социальной помощи.

