Можно ли оформить базовую социальную помощь семье, которая уже получает другие выплаты — ответ ПФУ

Если уже есть госвыплаты — можно ли оформить базовую соцпомощь
Наиболее уязвимые категории украинцев с июля 2025 года получают от государства так называемую базовую социальную помощь — несколько социальных выплат, объединенных в одну. Таким образом власти решили несколько облегчить жизнь гражданам, претендующим на получение нескольких видов пособий, избавив их от необходимости собирать большое количество справок.
Однако у украинцев до сих пор остаются вопросы по оформлению некоторых соцвыплат, в том числе и по получению базовой социальной помощи. Поэтому редакция Новини.LIVE объясняет, кто точно может претендовать на выплату 4,5 тысячи гривен.
Что нужно знать о назначении базовой социальной помощи
Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), право оформить имеют граждане, которые по состоянию на 1 июля 2025 года получают одну или более госвыплат, а именно:
- соцпомощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей, которые воспитываются одинокими матерями;
- помощь на детей из многодетных семей;
- временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место их проживания неизвестно.
В этом перечне есть семьи, которым государство уже начисляет выплаты, но с июля отныне порядок назначения и объединения помощи происходит по единому механизму — базовой социальной помощи.
Кому откажут в назначении базовой социальной помощи
Ее не получат семьи, в составе которых в начале расчетного периода есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые более трех месяцев:
- не работали официально;
- не отбывали срочную или контрактную службу в армии:
- не занимались предпринимательской или независимо профессиональной деятельностью;
- не учились по дневной или дуальной форме образования;
- не состояли на учете в службе занятости как безработные.
Эти нормы утвердил Кабмин в своем постановлении о назначении базовой социальной помощи.
Напомним, что украинцы с инвалидностью, которая возникла из-за травм, полученных во время полномасштабной войны, могут получить от государства выплату в размере 800 тысяч гривен. Известно, что нужно сделать, чтобы получить деньги. Узнавайте также, повлияет ли помощь на ребенка в размере 5 тысяч гривен на назначение жилищной субсидии.
Читайте Новини.LIVE!