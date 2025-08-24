Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Если уже есть госвыплаты — можно ли оформить базовую соцпомощь

Если уже есть госвыплаты — можно ли оформить базовую соцпомощь

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:45
Можно ли оформить базовую социальную помощь семье, которая уже получает другие выплаты — ответ ПФУ
Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Наиболее уязвимые категории украинцев с июля 2025 года получают от государства так называемую базовую социальную помощь — несколько социальных выплат, объединенных в одну. Таким образом власти решили несколько облегчить жизнь гражданам, претендующим на получение нескольких видов пособий, избавив их от необходимости собирать большое количество справок.

Однако у украинцев до сих пор остаются вопросы по оформлению некоторых соцвыплат, в том числе и по получению базовой социальной помощи. Поэтому редакция Новини.LIVE объясняет, кто точно может претендовать на выплату 4,5 тысячи гривен.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о назначении базовой социальной помощи

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), право оформить имеют граждане, которые по состоянию на 1 июля 2025 года получают одну или более госвыплат, а именно:

  • соцпомощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей, которые воспитываются одинокими матерями;
  • помощь на детей из многодетных семей;
  • временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

В этом перечне есть семьи, которым государство уже начисляет выплаты, но с июля отныне порядок назначения и объединения помощи происходит по единому механизму — базовой социальной помощи.

Кому откажут в назначении базовой социальной помощи

Ее не получат семьи, в составе которых в начале расчетного периода есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые более трех месяцев:

  • не работали официально;
  • не отбывали срочную или контрактную службу в армии:
  • не занимались предпринимательской или независимо профессиональной деятельностью;
  • не учились по дневной или дуальной форме образования;
  • не состояли на учете в службе занятости как безработные.

Эти нормы утвердил Кабмин в своем постановлении о назначении базовой социальной помощи.

Напомним, что украинцы с инвалидностью, которая возникла из-за травм, полученных во время полномасштабной войны, могут получить от государства выплату в размере 800 тысяч гривен. Известно, что нужно сделать, чтобы получить деньги. Узнавайте также, повлияет ли помощь на ребенка в размере 5 тысяч гривен на назначение жилищной субсидии.

выплаты ПФУ финансовая помощь социальная помощь денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации