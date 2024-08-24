Пенсии в Украине — в Минсоцполитики обещают доплаты к низким выплатам

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским гражданам с самыми маленькими пенсиями в правительстве обещают доплаты. Речь идет о тех, кто получает менее 3,25 тыс. гривен.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Доплаты к наименьшим пенсиям в Украине

Как отмечают в ведомстве, на выплаты смогут претендовать пенсионеры, проживающие в зоне "горячих точек". Такой категории граждан начислят доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН до конца 2024 года. Также важным условием является то, что они не получают дополнительных выплат от международных организаций.

Ключевой целью проекта является оказание поддержки пенсионерам, которые получают низкие пенсии и не смогли покинуть опасные территории, охваченные боевыми действиями.

В Министерстве отмечают, что благодаря этому проекту до конца текущего года выплаты получат более 470 тысяч пенсионеров.

В первую очередь внимание уделяют тем пенсионерам, у которых нет возможности самостоятельно обратиться за помощью, в частности, из-за отсутствия доступа к интернету. Проект был разработан таким образом, чтобы минимизировать бюрократические процедуры и максимально простить процесс оказания помощи.

Кто и как может получить выплаты

В ведомстве подчеркивают, что для того, чтобы получить дополнительную финансовую помощь, пенсионеры должны отвечать требованиям:

проживать в зоне боевых действий или на опасных территориях;

получать не более 3,25 тыс. гривен;

не иметь другой международной поддержки или выплат на проживание для переселенцев.

Специально обращаться за выплатами никуда не нужно, их в автоматическом режиме начислят на карты вместе с основной пенсией.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине насчитывается более десяти миллионов граждан, получающих пенсии. Эксперты рассказали, как размеры выплат отличаются в зависимости от региона.

Также мы писали, что в первом полугодии 2024 г. в Украине выросли неравенства в пенсионном обеспечении. Средняя пенсия для некоторых украинцев с 1 января по 1 июня 2024 выросла примерно на 6 тыс. грн.