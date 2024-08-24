Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати arrow

Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати

24 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — у Мінсоцполітики обіцяють доплати до низьких виплат
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українським громадянам з найменшими пенсіями в уряді обіцяють доплати. Йдеться про тих, хто отримує менш ніж 3,25 тис. гривень.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Читайте також:

Доплати до найменших пенсій в Україні

Як зазначають у відомстві, на виплати зможуть претендувати пенсіонери, які проживають у зоні "гарячих точок". Такій категорії громадян  нарахують доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця 2024 року. Також важливою умовою є те, що вони не отримують додаткові виплати від міжнародних організацій.

Ключовою метою проєкту є надання підтримки пенсіонерам, які отримують низькі пенсії і не змогли залишити небезпечні території, охоплені бойовими діями.

У Міністерстві зазначають, що завдяки цьому проєкту до кінця поточного року виплати отримають понад 470 тисяч пенсіонерів.

У першу чергу, увагу приділяють тим пенсіонерам, у яких немає змоги самостійно звернутися за допомогою, зокрема, через відсутність доступу до інтернету. Проєкт розробили таким чином, щоб мінімізувати бюрократичні процедури та максимально простити процес надання допомоги.

Хто і як може отримати виплати

У відомстві наголошують, що для того, щоб отримати додаткову фінансову допомогу, пенсіонери мають відповідати вимогам:

  • проживати у зоні бойових дій/або на небезпечних територіях;
  • отримувати не більш ніж 3,25 тис. гривень;
  • відсутність іншої міжнародної підтримки чи виплат на проживання для переселенців.

Спеціально звертатись за виплатами нікуди не потрібно, їх в автоматичному режимі нарахують на картки разом з основною пенсією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні налічується більш ніж десять мільйонів громадян, які отримують пенсії. Експерти розповіли, як розміри виплат відрізняються залежно від регіону.

Також ми писали, що у першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.

виплати пенсії Мінсоцполітики гроші пенсіонери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Харківщині депутат-колаборант уникнув ув'язнення — чому так вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на деяких КПП скупчилося чимало машин

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з рахунку 2,78 тис. грн — що варто знати

06:40 Ціни на золото продовжують зростати — скільки коштують дорогоцінні метали у серпні

06:30 Оновлення ВОД з-за кордону — що кажуть юристи

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:30 В Україні зросли ціни на пшеницю — скільки коштує зерно в серпні

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:10 Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

06:01 Клієнти Ощадбанку чекають грошей з власних рахунків місяцями — деталі

07:21 На Харківщині депутат-колаборант уникнув ув'язнення — чому так вирішив суд

07:21 Черги на кордоні України — на деяких КПП скупчилося чимало машин

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з рахунку 2,78 тис. грн — що варто знати

06:40 Ціни на золото продовжують зростати — скільки коштують дорогоцінні метали у серпні

06:30 Оновлення ВОД з-за кордону — що кажуть юристи

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

06:30 В Україні зросли ціни на пшеницю — скільки коштує зерно в серпні

06:10 Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

06:01 Клієнти Ощадбанку чекають грошей з власних рахунків місяцями — деталі

05:34 Такого в світі ніде нема — ТОП-20 місць України, про які знають не всі

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті