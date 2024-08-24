Пенсії в Україні — у Мінсоцполітики обіцяють доплати до низьких виплат

Якщо пенсія менша за 3,25 тис. гривень — українцям обіцяють доплати
Українським громадянам з найменшими пенсіями в уряді обіцяють доплати. Йдеться про тих, хто отримує менш ніж 3,25 тис. гривень.
Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.
Доплати до найменших пенсій в Україні
Як зазначають у відомстві, на виплати зможуть претендувати пенсіонери, які проживають у зоні "гарячих точок". Такій категорії громадян нарахують доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця 2024 року. Також важливою умовою є те, що вони не отримують додаткові виплати від міжнародних організацій.
Ключовою метою проєкту є надання підтримки пенсіонерам, які отримують низькі пенсії і не змогли залишити небезпечні території, охоплені бойовими діями.
У Міністерстві зазначають, що завдяки цьому проєкту до кінця поточного року виплати отримають понад 470 тисяч пенсіонерів.
У першу чергу, увагу приділяють тим пенсіонерам, у яких немає змоги самостійно звернутися за допомогою, зокрема, через відсутність доступу до інтернету. Проєкт розробили таким чином, щоб мінімізувати бюрократичні процедури та максимально простити процес надання допомоги.
Хто і як може отримати виплати
У відомстві наголошують, що для того, щоб отримати додаткову фінансову допомогу, пенсіонери мають відповідати вимогам:
- проживати у зоні бойових дій/або на небезпечних територіях;
- отримувати не більш ніж 3,25 тис. гривень;
- відсутність іншої міжнародної підтримки чи виплат на проживання для переселенців.
Спеціально звертатись за виплатами нікуди не потрібно, їх в автоматичному режимі нарахують на картки разом з основною пенсією.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні налічується більш ніж десять мільйонів громадян, які отримують пенсії. Експерти розповіли, як розміри виплат відрізняються залежно від регіону.
Також ми писали, що у першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.
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