Пенсії в Україні — у Мінсоцполітики обіцяють доплати до низьких виплат

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським громадянам з найменшими пенсіями в уряді обіцяють доплати. Йдеться про тих, хто отримує менш ніж 3,25 тис. гривень.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

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Доплати до найменших пенсій в Україні

Як зазначають у відомстві, на виплати зможуть претендувати пенсіонери, які проживають у зоні "гарячих точок". Такій категорії громадян нарахують доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН до кінця 2024 року. Також важливою умовою є те, що вони не отримують додаткові виплати від міжнародних організацій.

Ключовою метою проєкту є надання підтримки пенсіонерам, які отримують низькі пенсії і не змогли залишити небезпечні території, охоплені бойовими діями.

У Міністерстві зазначають, що завдяки цьому проєкту до кінця поточного року виплати отримають понад 470 тисяч пенсіонерів.

У першу чергу, увагу приділяють тим пенсіонерам, у яких немає змоги самостійно звернутися за допомогою, зокрема, через відсутність доступу до інтернету. Проєкт розробили таким чином, щоб мінімізувати бюрократичні процедури та максимально простити процес надання допомоги.

Хто і як може отримати виплати

У відомстві наголошують, що для того, щоб отримати додаткову фінансову допомогу, пенсіонери мають відповідати вимогам:

проживати у зоні бойових дій/або на небезпечних територіях;

отримувати не більш ніж 3,25 тис. гривень;

відсутність іншої міжнародної підтримки чи виплат на проживання для переселенців.

Спеціально звертатись за виплатами нікуди не потрібно, їх в автоматичному режимі нарахують на картки разом з основною пенсією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні налічується більш ніж десять мільйонів громадян, які отримують пенсії. Експерти розповіли, як розміри виплат відрізняються залежно від регіону.

Також ми писали, що у першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.