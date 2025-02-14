Пенсии в Украине — кто получит в 60 лет, если не хватает стажа

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, при каких условиях могут назначить человеку пенсию в 60 лет, если не хватает нескольких месяцев страхового стажа, в соответствии с требованиями. С таким вопросом обращаются украинцы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Когда назначают пенсию в 60-т, если не хватает стажа

В фонде опубликовали обращение гражданки, которая обеспокоена тем, будет ли иметь право выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если не хватает полгода стажа, или придется ждать еще три года.

"В феврале исполняется 60 лет, для выхода на пенсию по возрасту не хватает полгода стажа. Назначат ли мне пенсию, если доработаю эти шесть месяцев? Или назначат уже в 63 года?", — говорится в сообщении.

В ПФУ объяснили, что согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", возраст выхода человека на пенсию (60, 63 или 65 лет) определяется приобретенным им страховым стажем. Для каждого возраста — своя продолжительность стажа, дающего право на пенсию по его достижении.

Наличие стажа, дающего право на пенсию по возрасту, определяют на дату достижения гражданином соответствующего возраста. В частности, в 2025 году для назначения пенсии по достижении 60-летнего возраста необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

В случае, если страхового стажа не хватает, пенсия по возрасту может быть назначена после его приобретения, то есть при условии, что человек продолжит работать.

"Если вы будете работать после достижения 60-летия и через шесть месяцев приобретете 32 года страхового стажа, то вы можете обратиться за назначением пенсии по возрасту сразу, как только будет выполнено условие. Ждать достижения 63-летия вам не нужно", — пояснили специалисты фонда.

Как изменились требования к стажу в 2025 году

По правилам, требования к страховому стажу для права на пенсию по возрасту ежегодно ужесточаются. В частности, в 2025 году украинцы должны иметь на один год больше стажа:

для выхода на пенсию в 60 лет — если есть 32 года страхового стажа;

для выхода в 63 года — если есть 22 года стажа;

для выхода на заслуженный отдых в 65 лет — если есть 15 лет стажа.

Из-за этого украинцы часто сталкиваются с проблемой недостаточного объема стажа для своевременного выхода на пенсию. Также граждане могут докупить необходимое количество стажа.

Напомним, для украинцев доступна дополнительная доплата к пенсии в 944 гривен. Размер составляет 40% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.

Также мы сообщали, что в 2025-м в Украине не будут пересматривать размер минимальных и максимальных пенсий. Заморозку соцвыплат в правительстве намерены ввести на три года.