Коммунальные льготы в 2025 году — какие виды доступны и кто имеет право

Деньги и платежки в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине определенные категории граждан имеют право пользоваться льготами на жилищно-коммунальные услуги. В правительстве уточнили, какие существуют виды соответствующей помощи и кому доступны в 2025 году.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики.

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Виды коммунальных льгот в 2025 году

Как отмечают в Минсоцполитики, льготы на оплату коммунальных услуг могут предоставлять как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

В основном льготы предоставляют при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает сумму 4,24 тыс. грн — величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу. В частности, сейчас такой подход не применяют только к участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны, членам семей погибших защитников.

"Если в одном жилом помещении право на льготы на оплату ЖКУ имеют одновременно несколько человек (например, в семье — двое участников боевых действий), расчет суммы льготы осуществляется одному из них. При этом льгота будет рассчитана на того человека, который имеет право на больший процент скидки", — объясняют в ведомстве.

В 2025 году украинцам доступны для оформления льготы по таким услугам:

за пользование жильем (квартплата, оплата за содержание домов и сооружений, придомовых территорий);

управление многоквартирным домом;

за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тепло- и электроснабжение, природный газ, отопление, вывоз мусора;

за пользование твердым бытовым топливом или сжиженным газом.

Каким категориям граждан доступны льготы

Воспользоваться правом на льготы могут лишь некоторые категории граждан. Помощь доступна:

лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших защитников;

пострадавшим участникам революции Достоинства;

лицам, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС; женам (мужьям) и опекунам детей умерших участников ликвидации последствий катастрофы; семьям, где есть дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС; детям, пострадавшим от катастрофы;

участникам войны; лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной; вдовам (вдовцам) и родителям умерших лиц, имеющих подобные заслуги;

ветеранам военной службы, других силовых структур;

лицам, имеющим инвалидность из-за военной службы и членам семьи погибшего или умершего военного; а также женам (мужьям) погибших;

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной; вдовам (вдовцам) и родителям умерших лиц, имеющих такие заслуги;

родителям и членам семей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших или пропавших без вести во время несения службы;

многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям, в которых не менее года проживают трое или более детей; семьям, где не менее года проживают трое и более детей, в частности, над которыми установлена опека или попечительство;

пенсионерам, которые ранее работали педагогами, медиками и фармработниками, специалистами по защите растений, были работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и в дальнейшем там проживают;

пенсионерам, которые ранее были работниками государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и в дальнейшем проживают в них.

Как и куда обратиться за назначением льгот

Граждане из вышеуказанных категорий должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и всеми необходимыми документами для оформления льгот на коммунальные услуги такими способами:

лично через сервисный центр Пенсионного фонда;

отправив в ПФУ письмо по почте;

через мобильное приложение ПФУ;

через портал е-услуг Пенсионного фонда.

Ранее мы рассказывали, кому из клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" необходима дополнительная справка для оформления субсидии на оплату коммунальных услуг. Соответствующий документ должен подтверждать отсутствие долгов.

Также мы сообщали, что льготу не начислят пенсионерам, у которых доход превышает 4,24 тыс. грн на каждого члена семьи. В таких случаях имеют право оформить субсидию.