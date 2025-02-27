Нафтогаз сделал заявление о качестве газа после остановки транзита из РФ

Газовая бытовая плита. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала, не ухудшилось ли качество природного газа в разных областях после остановки транзита из России. Некоторые украинцы жалуются на плохое голубое топливо.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Стал ли газ хуже после остановки транзита из России

В Нафтогазе объяснили, что с начала года произошло прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Это вызвало беспокойство у некоторых клиентов и даже породило слухи об ухудшении качества газа. Однако в компании уверяют, что это — миф.

"Давайте разберемся вместе, почему остановка транспортировки газа из российских источников никоим образом не повлияла на характеристики или состав газа, который ежедневно получают миллионы украинцев", — рассказали специалисты.

В компании отметили, что ухудшение газа невозможно в связи с такими факторами:

В Украине продолжают функционировать собственные газодобывающие мощности, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России. Голубое топливо проходит строгую оценку качества, поэтому подают ресурс потребителям, соответствующий госстандартам. Ключевой показатель — теплота сгорания — стабилен, ведь контролируется во время всех этапов транспортировки.

"Все это подтверждает, что качество газа после остановки транзита из России не изменилось и остается на высоком уровне", — добавили в Нафтогазе.

Изображение труб. Источник: Страница Нафтогаза в FB

Жалобы потребителей Нафтогаза на плохое качество газа

Клиенты Нафтогаза на странице компании массово жалуются, что природный газ стал в разы хуже.

"Газ очень плохой, ну очень плохой, счетчик накручивает во много раз больше, чем было, то лишь вы знаете, что по трубам запускаете, потому что еще и запах не тот, что был", — говорится в одном из сообщений.

Некоторые в комментариях предположили, что уменьшается давление или что-то подмешивается к газу, а в поддержке Нафтогаза "проблему перекладывают на облгазы".

Также клиенты отмечают, что сейчас нет данных о калорийности газа. Некоторые привели пример, что раньше зимой при минусовой температуре в 12-15 градусов в частном доме расходовалось 400-420 куб. м газа, а сейчас, при плюсовых температурах, 460 куб. м.

Жалобы. Источник: Страница Нафтогаза в FB

Напомним, стоимость газа для населения весной не изменится из-за моратория на рост тарифов. Некоторым придется заплатить больше из-за третьей платежки за новую услугу.

Ранее мы писали, что тариф на электричество для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако участники боевых действий могут платить только 25% за коммунуслуги, ведь размер льготы составляет 75%.