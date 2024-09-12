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Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

12 сентября 2024 06:46
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на iPhone 16 в Украине. Цены на iPhone в Украине после анонса iPhone 16
iPhone в руке. Фото: mediainvest.uz
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Каждый год фанаты Apple с замиранием сердца ждут сентябрьской презентации компании. Именно в сентябре IT-гигант из Купертино представляет новые модели самого популярного смартфона в мире — iPhone. И хотя в последние годы огромная увлеченность "яблочным" телефоном немного утихла, все же выход новой версии iPhone остается событием мирового уровня. Кроме того, многие считают, что с выходом новых моделей смартфонов от Apple предыдущие значительно теряют в цене.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине будут стоить iPhone 16 и как упадет цена на предыдущие модели.

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Какими будут цены на iPhone 16 и iPhone 16 Pro

В понедельник, 9 сентября, Apple анонсировала iPhone 16 и iPhone 16 Pro. В компании называли эти смартфоны одними из самых прорывных в истории.

В США цены на новые модели остались прежними: от 800 и 900 долларов за iPhone 16 и 16 Plus соответственно. При этом iPhone 16 Pro будет стоить от 1000 долларов за 128 ГБ, а за iPhone 16 Pro Max придется отдать от 1200 долларов за версию 256 ГБ. Старт продаж iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max состоится через две недели.

Впрочем, в украинских интернет-магазинах уже можно сделать предзаказ на новинки от Apple, а значит, и есть ценники.

Так, цены на iPhone 16 стартуют от 43 999 грн за версию из 128Gb памяти. За 256Gb придется заплатить 49 999, а самая дорогая версия — 512Gb обойдется в 60 999 грн.

Цена на iPhone 16
Самая высокая цена на iPhone 16. Фото: estore.ua

За самую дешевую версию iPhone 16 Plus из 128Gb памяти придется заплатить 50 999 грн, iPhone 16 Plu из 256Gb памяти обойдется в 56 999 грн, а 512Gb — 67 999 грн.

Цена на iPhone 16 Plus
Самая высокая цена на iPhone 16 Plus. Фото: estore.ua

Самый дешевый iPhone 16 Pro из 128Gb памяти обойдется в 55 999 грн; версия с 256Gb — 61 999 грн; 512Gb — 72 999 грн; 1Tb — 83 999.

Цена на iPhone 16 Pro
Самая высокая цена на iPhone 16 Pro. Фото: estore.ua

Стоимость на самых дешевых iPhone 16 Pro Max, имеющих 256Gb внутренней памяти, будет 66 999 грн, модели с 512Gb будут стоить 77 999 грн, а за самый дорогой iPhone 16 Pro Max с 1Tb придется отдать 89 999 грн.

Цена на iPhone 16 Pro Max
Самая высокая цена на iPhone 16 Pro Max. Фото: estore.ua

Следует отметить, что сейчас это лишь приблизительная стоимость девайсов. На старте продаж цена может отличаться.

Как и когда упадут цены на предыдущие модели iPhone

Пик продаж новых iPhone приходится на сентябрь и октябрь, когда выходят новые модели. В дальнейшем интерес к устройствам растет перед Новым годом и другими праздниками, но покупательская активность постепенно снижается.

Чем ближе к осенней презентации Apple, тем больше людей начинает задумываться о покупке следующей модели.

В настоящее время продавцы часто запускают акции и распродажи, что позволяет приобрести телефон по сниженной цене. Самое выгодное время для покупки со скидкой — с марта по выход новой модели.  

Магазины распродают устройства в прошлом году, чтобы освободить полки для новых моделей. Это помогает избежать больших остатков старых устройств.

Новейшую модель iPhone выгоднее всего покупать в феврале или марте, когда цена уже снизилась по сравнению с моментом старта продаж. Однако через полгода выйдет новая модель, и ваше устройство станет уже устаревшим.

Упали ли цены на предыдущие модели после презентации iPhone 16

Средние цены на предыдущие модели iPhone   мы смотрели на украинском онлайн-сервисе для выбора товаров и сравнения цен Hotline.ua. На данный момент презентация iPhone 16 никак не влияет на д инамику цен на другие смартфоны от Apple.

Средние цены на iPhone 15

  • 128Gb — 34 249 грн.
  • 256Gb — 39 396 грн.
  • 512Gb — 48 720 грн.
Средние цены на iPhone 15
Цены на iPhone 15 512Gb. Фото: Hotline.ua

Средние цены на iPhone 15 Plus

  • 128Gb — 39 189 грн.
  • 256Gb — 44 094 грн.
  • 512Gb — 48 594 грн.
Цены на iPhone 15 Plus
Цены на iPhone 15 Plus 512Gb. Фото: Hotline.ua

Средние цены на iPhone 15 Pro

  • 128Gb — 43 991 грн.
  • 256Gb — 48 970 грн.
  • 512Gb — 58 899 грн.
  • 1Tb — 63 052 грн.
Средние цены на iPhone 15 Pro
Цены на iPhone 15 Pro 1Tb. Фото: Hotline.ua

Средние цены на iPhone 15 Pro Max

  • 256Gb — 52 857 грн.
  • 512Gb — 59 905 грн.
  • 1Tb — 71 011 грн.
Средние цены на iPhone 15 Pro Max
Цены на iPhone 15 Pro Max 1Tb. Фото: Hotline.ua

Средние цены на iPhone 14

  • 128Gb — 29 558 грн.
  • 256Gb — 36 727 грн.
  • 512Gb — 45 514 грн.
Средние цены на iPhone 14
Цены на iPhone 14 512Gb. Фото: Hotline.ua

Средние цены на iPhone 14 Plus

  • 128Gb — 32 706 грн.
  • 256Gb — 35 299 грн.
  • 512Gb — 43 686 грн.
Средние цены на iPhone 14 Plus
Цены на iPhone Plus 14 512Gb. Фото: Hotline.ua

Средние цены на iPhone 14 Pro

  • 128Gb — 40 445 грн.
  • 256Gb — 46 241 грн.
  • 512Gb — 52 060 грн.
  • 1Tb — 55 001 грн.
Средние цены на iPhone 14 Pro
Цены на iPhone 14 Pro 1Tb. Фото: Hotline.ua

Средние цены на iPhone 14 Pro Max

  • 128Gb — 46 022 грн.
  • 256Gb — 59 522 грн.
  • 512Gb — 56 176 грн.
  • 1Tb — 59 979 грн.
Средние цены на iPhone 14 Pro Max
Цены на iPhone 14 Pro Max 1Tb. Фото: Hotline.ua

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