Ціни на iPhone 16 в Україні. Ціни на iPhone в Україні після анонсу iPhone 16

iPhone у руці. Фото: mediainvest.uz

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Кожного року фанати Apple із завмиранням серця чекають вересневої презентації компанії. Саме у вересні IT-гігант з Купертіно презентує нові моделі найпопулярнішого смартфона у світі — iPhone. І хоча останніми роками несамовита захопленість "яблучним" телефоном трохи вщухла, все ж вихід нової версії iPhone залишається подією світового рівня. Крім того, багато хто вважає, що з виходом нових моделей смартфонів від Apple, попередні значно втрачають в ціні.

Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні будуть коштувати iPhone 16 та як впаде ціна на попередні моделі.

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Якими будуть ціни на iPhone 16 та iPhone 16 Pro

У понеділок, 9 вересня Apple анонсувала iPhone 16 та iPhone 16 Pro. У компанії називали ці смартфони одними із найпроривніших в історії.

В США ціни на нові моделі залишилися незмінними: від 800 та 900 доларів за iPhone 16 та 16 Plus відповідно. При цьому iPhone 16 Pro буде коштувати від 1 000 доларів за 128 ГБ, а за iPhone 16 Pro Max доведеться віддати від 1 200 доларів за версію 256 ГБ. Старт продажів iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max відбудеться за два тижні.

Втім, в українських інтернет-магазинах вже можна зробити передзамовлення на новинки від Apple, а отже і є цінники.

Так, ціни на iPhone 16 стартують від 43 999 грн за версію з 128Gb пам'яті. За 256Gb доведеться заплатити 49 999, а найдорожча версія — 512Gb — обійдеться в 60 999 грн.

Найвища ціна на iPhone 16. Фото: estore.ua

За найдешевшу версію iPhone 16 Plus з 128Gb пам'яті доведеться заплатити 50 999 грн, iPhone 16 Plu з 256Gb пам'яті коштуватиме 56 999 грн, а 512Gb — 67 999 грн.

Найвища ціна на iPhone 16 Plus. Фото: estore.ua

Найдешевший iPhone 16 Pro з 128Gb пам'яті коштуватиме 55 999 грн; версія з 256Gb — 61 999 грн; 512Gb — 72 999 грн; 1Tb — 83 999.

Найвища ціна на iPhone 16 Pro. Фото: estore.ua

Вартість на найдешевших iPhone 16 Pro Max, які мають 256Gb внутрішньої пам'яті, буде 66 999 грн, моделі з 512Gb коштуватимуть 77 999 грн, а за найдорожчий iPhone 16 Pro Max з 1Tb доведеться віддати 89 999 грн.

Найвища ціна на iPhone 16 Pro Max. Фото: estore.ua

Слід зазначити, що наразі це лише приблизна вартість девайсів. На старті продажів ціна може відрізнятись.

Як і коли впадуть ціни на попередні моделі iPhone

Пік продажів нових iPhone припадає на вересень та жовтень, коли виходять нові моделі. Надалі інтерес до пристроїв зростає перед Новим роком та іншими святами, проте купівельна активність поступово знижується.

Чим ближче до осінньої презентації Apple, тим більше людей починає замислюватися про купівлю наступної моделі.

У цей час продавці часто запускають акції та розпродажі, що дає змогу придбати телефон за зниженою ціною. Найвигідніший час для купівлі зі знижкою — з березня до виходу нової моделі.

Магазини розпродують пристрої минулого року, щоби звільнити полиці для нових моделей. Це допомагає уникнути великих залишків старих пристроїв.

Найновішу модель iPhone найвигідніше купувати в лютому чи березні, коли ціна вже знизилася в порівнянні з моментом старту продажів. Однак через пів року вийде нова модель, і ваш пристрій стане вже застарілим.

Чи впали ціни на попередні моделі після презентації iPhone 16

Середні ціни на попередні моделі iPhone ми дивились на українському онлайн-сервісі для вибору товарів і порівняння цін Hotline.ua. Нар азі презентація iPhone 16 ніяк не впливає на д инаміку цін на інші смар тфон и від Apple .

Середні ціни на iPhone 15

128Gb — 34 249 грн.

256Gb — 39 396 грн.

512Gb — 48 720 грн.

Ціни на iPhone 15 512Gb. Фото: Hotline.ua

Середні ціни на iPhone 15 Plus

128Gb — 39 189 грн.

256Gb — 44 094 грн.

512Gb — 48 594 грн.

Ціни на iPhone 15 Plus 512Gb. Фото: Hotline.ua

Середні ціни на iPhone 15 Pro

128Gb — 43 991 грн.

256Gb — 48 970 грн.

512Gb — 58 899 грн.

1Tb — 63 052 грн.

Ціни на iPhone 15 Pro 1Tb. Фото: Hotline.ua

Середні ціни на iPhone 15 Pro Max

256Gb — 52 857 грн.

512Gb — 59 905 грн.

1Tb — 71 011 грн.

Ціни на iPhone 15 Pro Max 1Tb. Фото: Hotline.ua

Середні ціни на iPhone 14

128Gb — 29 558 грн.

256Gb — 36 727 грн.

512Gb — 45 514 грн.

Ціни на iPhone 14 512Gb. Фото: Hotline.ua

Середні ціни на iPhone 14 Plus

128Gb — 32 706 грн.

256Gb — 35 299 грн.

512Gb — 43 686 грн.

Ціни на iPhone Plus 14 512Gb. Фото: Hotline.ua

Середні ціни на iPhone 14 Pro

128Gb — 40 445 грн.

256Gb — 46 241 грн.

512Gb — 52 060 грн.

1Tb — 55 001 грн.

Ціни на iPhone 14 Pro 1Tb. Фото: Hotline.ua

Середні ціни на iPhone 14 Pro Max

128Gb — 46 022 грн.

256Gb — 59 522 грн.

512Gb — 56 176 грн.

1Tb — 59 979 грн.